Һиҹабын јенидән әлијевләр сүлалә режими тәрәфиндән тәһсил мүәссисәләриндә гадаған едилмәсинә етираз едән Һаҹы Абҝүл сахланылды

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Редаксијамыза дахил олан мәлумата ҝөрә, руһани Абҝүл Сүлејманов дүнән ахшам саатларында евинин гаршысында сахланылыб.
Онун һансы гурум тәрәфиндән сахланылмасы вә һазырда һарада олмасы илә бағлы мәлумат верилмәјиб.
Билдирилир ки, Сүлејманов сон ҝүнләрдә Азәрбајҹанда јенидән јәһуди мејилли әлијевләр сүлалә режими тәрәфиндән конститусијаја зидд олараг тәсдигләнән ганунсуз “һиҹаб гадағасы”на гаршы чыхыш етдији үчүн сахланылыб.
Хатырладаг ки, Һаҹы Абҝүл Сүлејманов 2011-ҹи илдә Тәһсил Назирлији гаршысында һиҹаб гадағасына гаршы кечирилән етиразлардан сонра МТН тәрәфиндән сахланылмыш вә шәрләнәрәк 11 ил һәбсә мәһкум едилмиш, 2022-ҹи илдә һәбс мүддәтини баша вурараг азадлыға чыхмышды.
Хәбәр вердијимиз кими, әлијевләр сүлалә режимин Тәһсил Назирлији мәктәбләрдә һиҹаб гадағасыны бир даһа тәсдигләјиб.
Азәрбајҹанда орта мәктәбләрдә 2009-ҹу илдә Ана Конститусијаја зидд олараг һиҹаб гадағасы гәбул едилмиш “Тәһсил һаггында” ганунла ирәли сүрүлмүш, тәһсил мүәссисәләриндә рәсми сәвијјәдә күтләви гадаға исә 2010-ҹу илдән етибарән режимин Тәһсил Назирлијинин ҝејим тәлиматлары илә гүввәјә минмишди.
Буна етираз олараг Тәһсил Назирлији гаршысында аксијалар кечирилмиш, һиҹаб гадағасына гаршы шүарлар сәсләндирилмишди. Лакин етиразчыларын тәләбләри динләнилмәмиш, етираз едәнләрин бир чоху исә һәбс едилмишди.
Sizin rəyiniz