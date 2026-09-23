Азәрбајҹанда әлијевләр сүлалә режими јенә мәктәбләрдә һиҹаб гадағасы тәтбиг едир: Шиәләр јенә етираза башлады

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Азәрбајҹан Назирләр Кабинети сентјабрын 21-дә дөвләт мәктәбләриндә шаҝирдләрин ҝејим формасына даир гајдалары кобуд шәкилдә дәјишиб. Ана Конститусијаја зидд олан ганунсуз гәрара әсасән, мәктәбли формасынын ваһидлијини позан, еләҹә дә үмуми тәһсилин дүнјәвилик принсипинә ујғун олмајан ҝејим елементләриндән истифадәјә јол верилмәјәҹәк.
ТОЛИСҺМЕДИА информасија аҝентлији хәбәр верир ки, сәнәддә һиҹабын ады ајрыҹа чәкилмир вә “дүнјәвилик принсипинә ујғун олмајан” ҝејимләрин конкрет сијаһысы ачыгланмыр.
Буна бахмајараг, тәһсил мүтәхәссиси Әмраһ Һәсәнли вә бир сыра тәһлилчиләр һәмин мүддәанын мәктәбләрдә һиҹаб вә диҝәр дини ҝејим елементләринин гадаған олунмасы анламына ҝәлдијини билдирирләр.
Сөзү ҝедән ганунсуз гәрар әһалисинин 98%-и Мүсәлман олан Азәрбајҹан Республикасында әһали арасында ҹидди наразылыг јарадыб.
Сосиал шәбәкәләрдә етиразлар башлајыб, бир сыра руһаниләр дә һиҹабын садәҹә ҝејим елементи дејил, дини етигадын тәркиб һиссәси олдуғуну вурғулајараг гадағаја гаршы чыхырлар. Онларын фикринҹә, дүнјәвилик дини етигадын сыхышдырылмасы дејил, фәргли инанҹлара бәрабәр мүнасибәт ҝөстәрилмәси демәкдир.
Гәрарын неҹә тәтбиг едиләҹәји исә мәктәбләрин Педагожи Шураларынын јанашмасындан асылы олаҹағы дејилир.
Гәрарын мәтниндән “мәктәбли формасынын ваһидлијини позан, еләҹә дә үмуми тәһсилин дүнјәвилик принсипинә ујғун олмајан ҝејим елементләриндән истифадәјә јол верилмәјәҹәк” ҝөрсәндији кими, јәһуд мејилли әлијевләр сүлалә режими шаҝирди һиҹабла тәһсил арасында сечим гаршысында гојур. Бу исә шаҝирдин һәм дини етигад, һәм дә тәһсил һүгугуну мәһдудлашдырмасы демәкдир.
Sizin rəyiniz