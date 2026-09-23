СЕПАҺ-ын Гуру Гошунлары Команданы: Гәләбә Бизимләдир. Дүшмән гаршысында зәррә гәдәр белә ҝери чәкилмәјәҹәјик!

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: СЕПАҺ- Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусунун Гуру Гошунларынын команданы Бригада ҝенералы Мәһәммәд Кәрәми деди: Мүгәддәс Мүдафиә дөврүндә олдуғу кими дүшмән гаршысында зәррә гәдәр белә ҝери чәкилмәјәҹәјик.
О, шимал-гәрб бөлҝәләриндәки базалара сәфәри заманы сосиал шәбәкәдәки шәхси сәһифәсиндә Мүгәддәс Мүдафиә дөврүнүн шәһидләринин хатирәсини јад едиб.
Бригада ҝенералы Мәһәммәд Кәрәми вурғулајыб: “Аләмләрин Рәббинә сонсуз шүкүрләр олсун ки, Мүгәддәс Мүдафиә дөврүндә олдуғу кими дүшмән гаршысында зәррә гәдәр белә ҝери чәкилмәјәҹәјик. Вә билдиририк ки, ҝәләҹәк әзиз Ислама вә гәһрәман Иран халгына мәхсусдур.”
Sizin rəyiniz