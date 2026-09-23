  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Идман

Аичи-Нагоја Асија Ојунларында Иранын Електрон Футбол Командасы Гызыл Медал Газанды

23 sentyabr 2026 - 18:59
Xəbər kodu: 1869163
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Аичи-Нагоја Асија Ојунларында Иранын Електрон Футбол Командасы Гызыл Медал Газанды

Иранын електрон футбол командасы Аичи-Нагоја Асија Ојунларында чемпион олараг гызыл медал газаныб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Аичи-Нагоја Асија Ојунларында електрон футбол үзрә финал гаршылашмасы бир нечә саат әввәл Иранын гәләбәси илә баша чатыб.

Финалын илк ојунунда Әбүлфәзл Ағајинәсәб Малајзијалы Фариш Лузман Мәһәммәд Фәрид Селкумара 2:1 һесабы илә мәғлуб олуб. Лакин Пачани икинҹи ојунда Мәһәммәд Һарис Һәзми Һакимини 3:0 һесабы илә мәғлуб едиб. Беләликлә, Иран командасы даһа јахшы топ фәрги сајәсиндә гызыл медал газаныб.

Бу, Иран нүмајәндә һејәтинин Нагоја Асија Ојунларында газандығы үчүнҹү гызыл медал олуб.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha