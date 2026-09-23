Аичи-Нагоја Асија Ојунларында Иранын Електрон Футбол Командасы Гызыл Медал Газанды

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Аичи-Нагоја Асија Ојунларында електрон футбол үзрә финал гаршылашмасы бир нечә саат әввәл Иранын гәләбәси илә баша чатыб.
Финалын илк ојунунда Әбүлфәзл Ағајинәсәб Малајзијалы Фариш Лузман Мәһәммәд Фәрид Селкумара 2:1 һесабы илә мәғлуб олуб. Лакин Пачани икинҹи ојунда Мәһәммәд Һарис Һәзми Һакимини 3:0 һесабы илә мәғлуб едиб. Беләликлә, Иран командасы даһа јахшы топ фәрги сајәсиндә гызыл медал газаныб.
Бу, Иран нүмајәндә һејәтинин Нагоја Асија Ојунларында газандығы үчүнҹү гызыл медал олуб.
Sizin rəyiniz