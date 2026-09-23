Иран Аир: Түркијә, Азәрбајҹан вә Ирага "Һома" рејсләри мөвҹуд проседура ујғун олараг һәјата кечирилир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасы Һава Јоллары (Иран Аир) елан етди: "Һома" ширкәтин Истанбул, Бакы вә Нәҹәфә учушларынын дајандырылмасы вә ја тәхирә салынмасы илә бағлы Түркијә, Азәрбајҹан Республикасы вә Ирагын мүлки авиасија тәшкилатларындан һеч бир рәсми билдириш вә ја тәлимат алмајыб.
Иран Аир вурғулајыб ки, сәлаһијјәтли авиасија органлары тәрәфиндән гәрар гәбул едиләрсә, бу истигамәтләрә учушларын һәјата кечирилмәси үчүн иҹазәләрдә вә ја шәртләрдә һәр һансы бир дәјишиклик ширкәтә рәсми билдириш васитәсилә билдириләҹәк.
Мөвҹуд вәзијјәтә әсасән вә һәр һансы бир рәсми билдириш алынана гәдәр бу маршрутлар үзрә "Һома" рејсләринин ҹәдвәли мөвҹуд проседура ујғун олараг изләниләҹәк.
Сәрнишинләр учушларынын сон вәзијјәтини өјрәнмәк үчүн Иран Ислам Республикасы Һава Јолларынын рәсми порталларына вә мәлумат каналларына мүраҹиәт едә биләрләр.
Иран Ислам Республикасы Һава Јоллары ширкәти вурғулады ки, учуш ҹәдвәлиндәки һәр һансы бир дәјишиклик рәсми билдириши алдыгдан сонра сәрнишинләрә ширкәтин рәсми мәлумат каналлары васитәсилә билдириләҹәк.
Sizin rəyiniz