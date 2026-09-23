Иранлы ағыр чәкили каратечи Сәудијјә вәһһаби режимин ҝеридә гојараг гызыл медала лајиг ҝөрүлүб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: 20-ҹи Нагоја Асија Ојунларында карате јарышларынын сон ҝүнүндә Маһмуд Немәти ағыр чәкили категоријада татамијә чыхды.
О, әввәлҹә Лаосдан Ватана Зајасаны 5-0 һесабы илә мәғлуб едәрәк јарымфинала јүксәлди. Даһа сонра Непалдан Тензинг Шерпаны 5-0 һесабы илә мәғлуб едәрәк финала вәсигә газанды.
Ағыр чәки категоријасында Маһмуд Немәти гызыл медал уғрунда ҝөрүшдә Сәудијјә вәһһаби режиминин танынмыш нүмајәндәси Суфјани илә гаршылашды вә ағыллы мүбаризә илә 6-3 һесабы илә галиб ҝәләрәк гызыл медал газанды.
Буну нәзәрә алараг, Иран милли карате командасы Нагоја Асија Ојунларында ики гызыл (Мүртәза вә Маһмуд Немәти) вә үч ҝүмүш (гадын команда катасы, Фатимә Зәһра Сәидабади вә Әли Әсғәр Асијабари) олмагла беш дәјәрли медалла парлаг бир перформанс сәрҝиләди.
Sizin rəyiniz