Гутерреш: Дүнја чохгүтблү низама доғру ирәлиләјир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: БМТ-нин баш катиби Антонио Гутерреш бу тәшкилатын Баш Ассамблејасындакы чыхышында билдириб ки, дүнјада мөвҹуд парчаланмалар ҝетдикҹә ҝенишләнир. Мүһарибәләр, инсан һүгугларынын позулмасы, аҹлыгдан силаһ кими истифадә едилмәси, һуманитар јардым әмәкдашларынын өлдүрүлмәси вә бејнәлхалг ганунларын кәнара гојулмасы, ејни заманда, бәрабәрсизлијин вә иглим бөһранынын дәринләшмәси өлкәләр арасында етимады зәифләдиб.
Гутерреш билдириб ки, бу бөһранлар бир-бириндән ајры дејил, әксинә, ҝүҹ һаггында үмуми һекајәнин тәркиб һиссәләридир. О вурғулајыб ки, дүнјада ҝүҹ структуру үч истигамәтдә дәјишир. Биринҹиси, јени игтисади, сијаси вә техноложи мәркәзләр мејдана чыхыр. Икинҹиси, ҝүҹүн бир һиссәси дөвләтләрдән мәһдуд сајда ширкәт вә өзәл шәхсләрә кечир. Үчүнҹүсү исә инсанлар ҝетдикҹә гәрар гәбул етмәк сәлаһијјәтини машынлара һәвалә едирләр. Белә ки, автоном сүни интеллект системләри вә автоматлашдырылмыш өлүмҹүл силаһлар елми фантастикадан һәрби реаллыға чеврилиб.
О, дүнјанын чохгүтблүлүјә доғру ирәлиләдијини билдирәрәк гејд едиб ки, бу просес ҝери дөнмәздир, лакин ики фәргли истигамәтә апара биләр. Биринҹи истигамәт парчаланма, етимадсызлыг, пәракәндә базарлар вә мәһдуд әмәкдашлыгдан ибарәт дүнјадыр. Диҝәр истигамәт исә чохсајлы ҝүҹ мәркәзләринин бејнәлхалг һүгуг чәрчивәсиндә, бир-бири илә сых бағлы игтисади, сијаси, сосиал вә техноложи мүнасибәтләр шәраитиндә фәалијјәт ҝөстәрдији шәбәкәләшмиш чохгүтблүлүкдүр.
Sizin rəyiniz