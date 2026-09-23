Иран сәфири Алманијанын мүдафиә назиринә ҹаваб верди: Тәҹавүзкарлар Ирана гаршы мүһарибәјә сон гојмалыдырлар!

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Алманијадакы сәфири ҹәнаб Мәҹид Нили Алманијанын мүдафиә назири Борис Писториусун сәрсәм ачыгламалары илә бағлы пајлашдығы месажында билдириб:
“Иранлылар мүдафиә илә јанашы, дөзүмлүлүк вә мүгавимәт ҝөстәрмәкдә дә өз ҝүҹләрини нүмајиш етдирибләр.
АБШ вә Исраил режиминин мүһарибәси нә бир һәлл јолу јарадыб, нә дә тәһлүкәсизлик тәмин едиб вә бунун доғурдуғу хәрҹләр Авропанын да үзәринә дүшүб.
Гәбул етмәлијик ки, бу ҝүн бир-бири илә сых бағлы олан дүнјада һеч бир бөһран өз сәрһәдләри дахилиндә мәһдуд галмыр.
Нили Алманијанын мүдафиә назиринин реҝионда ҝәләҹәк һадисәләрин инкишафыны прогнозлашдырмағын чәтин олмасы барәдә сөзләринә тохунараг дејиб: Разыјам ки, вәзијјәти прогнозлашдырмаг кристал күрәјә бахмаға бәнзәјир вә тәбии олараг чәтиндир, лакин һәлл јолу мүрәккәб дејил; тәҹавүзкарлары Ирана гаршы мүһарибәјә сон гојмаға вә өз өһдәликләринә гајытмаға мәҹбур етмәк лазымдыр.
Писториус даһа әввәл «Фох Неwс» телеканалынын «Спеҹиал Репорт» програмына мүсаһибәсиндә Иранын вәзијјәти вә һадисәләрин ҝәләҹәк истигамәти илә бағлы суала ҹаваб олараг билдирмишди ки, буну прогнозлашдырмаг кристал күрәјә бахмаға бәнзәјир.
Sizin rəyiniz