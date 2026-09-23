Бригада ҝенералы Мүһибби: Иран ордусу узунмүддәтли мүһарибәләрә һазырдыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Бригада ҝенералы Һүсејн Мүһибби вердији мүсаһибәдә о, сон мүһарибәнин ән ваҹиб наилијјәтләри барәдә дејиб: “Дүшмән әввәлҹә бу мүһарибә үчүн бир чох мәгсәд мүәјјән етмишди, о ҹүмләдән гејд-шәртсиз тәслим олмаг, Иранын парчаланмасы, ракет ҝүҹүнүн азалдылмасы, нүвә енержисинин ләғви, Иранын нефт гујуларынын вә милли сәрвәтләринин әлә кечирилмәси вә нәтиҹәдә Иранын Американын истәкләринә ујғунлашмасы вә Ислам Ингилабындан әввәлки вәзијјәтә гајытмасы. Биз дүшмәнин бу мәгсәдләрдән һеч биринә наил олмасына нәинки имкан вермәдик, һәм дә дүшмәнә стратежи мәғлубијјәтләр тәтбиг етдик ки, бу да бизим мүһүм наилијјәтләримиз һесаб олунур.
Стратежи гәләбә сәвијјәсиндә олан диҝәр бөјүк наилијјәт исә АБШ-нин сон бир нечә онилликдә Гәрби Асијада чохсајлы һәрби базалар гурмасы, трилјонларла доллар, бәлкә дә он трилјонларла доллар хәрҹләмәсидир.
О, Фарс көрфәзи илә һәмсәрһәд олан бүтүн өлкәләрдә, еләҹә дә реҝионун гәрб, шәрг вә шимал-гәрб өлкәләриндә базалар јаратды, бурада мүһүм команданлыг вә лоҝистика мәркәзләри, һава лиманлары вә чохсајлы һәрби гурғулар јарадылды вә стратежи силаһларын әһәмијјәтли дәрәҹәдә јығылмасы тәмин едилди. АБШ бу јолла дүнјаја өз нүфузуну ҝөстәрмәк истәјирди вә шүары реҝионун тәһлүкәсизлијини тәмин етмәк иди".
Бу базалар силсиләси АБШ үчүн бир ҝүҹ шәбәкәси јаратмышды вә өлкә бу ҝүҹ шәбәкәсинә ҝүвәнәрәк тәһлүкәсизлији тәмин етдијини иддиа етмишди вә әслиндә глобал үстүнлүјүнү горујуб сахламышдыр.
АБШ-нин тәһлүкәсизлији тәмин етмәк үчүн истифадә едилмәли олан базалары ракет вә дрон һүҹумларымыз илә тәһдид олду. Әввәлҹә АБШ бу вәсаитләри итирди. Бу базалар артыг истифадәјә јарарсыздыр. АБШ гүввәләрини бу базалардан чыхарды вә онлары башга јерә көчүрдү, чүнки бу базалар Иран Ислам Республикасынын ракетләри вә дронларынын һүҹумуна мәруз галмышдыр.
АБШ мәнтәгә өлкәләриндәки базаларыны бошалтмаға мәҹбур олду. Инсан гүввәләринин бир һиссәсини тәјјарәдашыјан ҝәмиләрә көчүрдү вә онлары Иран саһил хәттиндән 400-500 километр аралыда јерләшдирди, бу гүввәләрин бир һиссәсини исә Сурија вә Иорданијадакы базалара көчүрдү.
Лакин онларын инанмазлығына бахмајараг, ејни Сурија базаларына вә ја һәтта Әгәбә көрфәзиндәки вә сионист режимин сәрһәдинә јахын "Т-10" базасына зәрбә ендирилмәси онлары тәәҹҹүбләндирди. Сурија тәрәфиндә јерләшән базалар да бир даһа Иран ракетләри илә вурулду. Буна ҝөрә дә, бу базалар артыг тәкҹә АБШ үчүн дејил, һәм дә реҝион үчүн тәһлүкәсизлик тәмин етмир вә һәтта реҝион өлкәләринин тәһлүкәсизлијинә тәһдид јарадыб.
Биз мүһарибәјә 100% һазырыг вә буну етмәк габилијјәтимиз вә һазырлығымыз вар. Силаһлы гүввәләримиз артыг дөјүшмәјә 100% һазырдыр вә Ислам Ингилабы Кешикчиләри Корпусу өзүнү узун бир мүһарибәјә һазырлајыб. Лакин бу, данышыгларын истисна едилдији анламына ҝәлмир.”
Али Милли Тәһлүкәсизлик Шурасынын катиби Ҝенерал Рзајинин Америка ҝәмиләрини вә есминесләрини јени ракетләрлә һәдәфә алмаг барәдә вердији ачыглама илә бағлы Ҝенерал Мүһибби деди: Биз тәјјарәдашыјан ҝәмидә вә һәрби ҝәмидә јени ракет сынагдан кечирдик. Бу, бизим јеҝанә јени ракетимиз дејил. Бу мүһарибә заманы, 12 ҝүнлүк мүһарибәдән бу 40 ҝүнлүк мүһарибәјә гәдәр вә сонрасында, ракетләримиз үзәриндә даим ишләјирик. Ракетләрин мәнзили, дағыдыҹы ҝүҹү вә дәгиглији үзәриндә ишләјирик вә һәрби силаһ дөвријјәсинә ҝүнбәҝүн јени мәһсуллар тәгдим едирик. Әлбәттә ки, артыг һәлә тәгдим олунмамыш ишләримиз вар.
О әлавә етди: Ракетләрдән бири Америка ҝәмисинә дәјән ејни ракет иди. Америка тәјјарәдашыјан ҝәмиси бу ракетлә 500 километр мәсафәдән вурулду. Әлбәттә ки, зәрбә ҝәминин сырадан чыхмасы үчүн дејилди, чүнки мәсафә рол ојнајыр вә тәјјарәдашыјан ҝәмиләрин истеһсалында истифадә олунан әринтиләрин нөвү вә мүһәндислик нөвү мәсәләси дә вар. Беләликлә, зәрбә вурду вә зәрәр верди, амма ҝәми сырадан чыхмады.
Sizin rəyiniz