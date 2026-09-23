Нагоја 2026 Асија Ојунларында  Иранын гадын ката командасы ҝүмүш медал газанды

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иранын гадын ката командасы 2026-ҹы илдә Нагојада кечирилән Асија Ојунларында ҝүмүш медал газанды.
Өтән ҝүн, Нагојада кечирилән 20-ҹи Асија Ојунларынын карате јарышларынын үчүнҹү ҝүнүндә Иранын Кумите үзрә үч тәмсилчи, еләҹә дә гадын команда катасы финала вәсигә газана билибләр.
Белә ки, Фатимә Садиги, Зејнәб Әл-Садат Һүсејни вә Сепидә Әмининин комбинасијасы илә гадын команда катасы илк турда Тајланд үзәриндә гәти гәләбә газанды вә сонра Филиппини мәғлуб едәрәк финала јүксәлди.
Иран финал матчында Вјетнамла гаршылашды.
Хатырладаг ки, тәхминән үч ај әввәл Асија Чемпионатында Иран командасы финалда Вјетнамы мәғлуб едәрәк гызыл медал газанмышды.
Sizin rəyiniz