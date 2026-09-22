Имам Мүҹтәба Хаменеи: Тәрәгги зирвәләрини фәтһ етмәк тәләбәләрин тарихи миссијасыдыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ислам Ингилабынын Али Рәһбәри Ајәтуллаһ Сејид Мүҹтәба Һүсејни Хаменеи мәктәб вә университетләрин јенидән ачылмасы мүнасибәтилә үнванладығы месажда вурғулады:
Рәһман вә Рәһим олан Аллаһын ады илә
Аллаһ да сиздән иман ҝәтирәнләрин вә (хүсусилә) елм бәхш едилмиш кимсәләрин дәрәҹәләрини уҹалтсын.
"Мүҹадилә" сурәси, 11-ҹи ајә.
Јени тәдрис илинин башланмасы вә мәктәб вә университетләрдә елм вә әдәб оҹагларынын јенидән ачылмасы севинҹ, үмид вә милләтин парлаг вә шәрәфли ҝәләҹәјә доғру сүрәтли һәрәкәтини вәд едир. Иранын әзиз өвладларынын вә Ислам вә Ислам Ингилабы мәктәбиндә тәһсил аланларын баҹарыглы әлләриндә ҝерчәкләшән бир ҝәләҹәк. Бөјүк Хомејни вә ән јүксәк рүтбәли шәһид олан бөјүк Хаменеи дәфәләрлә үмидләрини ифадә етдикләри ејни нәсил.
Инди јени тәдрис илинин гапысы чох сајда тәләбә вә алим үчүн ачылыр вә билик вә һикмәт габагҹыллары илаһи уғур үмиди илә билик, анлајыш вә баҹарыг әлдә етмәк үчүн јени бир дөврә башлајырлар, кәдәрли аналар вә аталарла бирликдә сон мәҹбури мүһарибәдә шәһид олан тәләбәләрин хатирәсини бир даһа јад етмәк јеринә дүшәр. Бу ил тәдрис илинин башланғыҹынын унудулмаз ҝүнләри бизә дүнјасыны дәјишмиш өвладларымызла ајрылмағын кәдәрини гајтарыр. Мәктәбләрдә вә университетләрдә бәзи тәләбәләрин, профессорларын вә мүәллимләрин бошлуғу һисс олунаҹаг вә бу кәдәр зеһнимизи јахшы илә пис арасындакы мүнагишәнин вә доғру илә јанлыш арасындакы мүһарибәнин дүзҝүн истигамәтинә јөнәлдәҹәк.
Буҝүнкү тәләбәләрин вәзифәси өзләрини билик вә тәгва, үмид вә әхлаг, мүдриклик вә габилијјәтлә силаһландырмаға, ҹәһаләт вә гаранлыг пәрдәләрини галдырмаға чалышмагдыр ки, билик сәрһәдләрини ашараг вә онун мүтәрәгги зирвәләрини фәтһ едәрәк Ислам Ираныны јүксәлтмәк кими тарихи миссијаларыны јеринә јетирә билсинләр. Бу мүһүм мәсәлә онларын икинҹи еви һесаб едилән бир јердә баш верир. Буна ҝөрә дә, бу әзизләримә демәк истәјирәм ки, онун сәрһәдләрини һәмишә ән јахшы шәкилдә горумаг вә мәлуматлылыг вә анлајыш сәвијјәсини, давраныш вә характеринизин мүкәммәллијини даһа да артырмагла ону вәтәниниз үчүн тәрәгги мәркәзинә чевирмәк лазымдыр. Мүмкүн гәдәр чох өзүнүтәкмилләшдирмәк үчүн бу билик, нәзакәт, севинҹ вә үмид ҹәннәтиндә бир нечә ил олмаг фүрсәтиндән истифадә един; инсан һәјатынын ән ваҹиб елементи олан Уҹа Јараданла әлагәдә өзүнүтәкмилләшдирмәк вә инсанлар, һәмвәтәнләр вә аилә илә әлагәдә өзүнүтәкмилләшдирмәк; билик әлдә етмәк вә мүхтәлиф баҹарыглар әлдә етмәк саһәсиндә өзүнүтәкмилләшдирмәк.
Бу дөврдә дүзҝүн дүшүнмәји вә јениликчи олмағы тәҹрүбә един вә һәмишә милли кимлијин көкләринин, мәдәни ләјагәтинизин вә мүстәгиллијинизин, ана дилинизин, Ислам системинин мүгәддәс бајрағынызын вә онун диҝәр символларынын горујуҹусу олун. Тезликлә ҹәмијјәтдә өз јеринизи тапмағын вахты ҝәләҹәк вә буну ән јахшы шәкилдә етмәклә өзүнүзү вә өлкәнизи гүрурландыраҹагсыныз.
Инди, хүсусән дә Американын ҹинајәткар һөкумәтинин вә сахта сионист режиминин һөкмранлыг системинин вәһшилијинин ҝениш јајылдығы бир дөврдә, биликдән ҝәлән ҝүҹ, тәгва вә әхлагла јанашы, әлләрини бәшәријјәтин башындан кәсән полад галхан вә ити гылынҹ кимидир. Инди сиздән бир аз әввәл севимли стулларында отуран нәсилләрин инди вәтәнин вә шәрәфин мүдафиәсиндә мүхтәлиф ҹәбһәләрдә Ислам Ираны үчүн шәрәф вә игтидар јаратдыглары дәрсләрдә иштирак едирсиниз вә онлар сизин нүмунәләриниз вә ишыг мајакларыныз олаҹаглар; онлардан әввәл олдуғу кими, ејни синифләрдә фәдакарлыг нүмунәләри, өлкәнин әзәмәтинин символлары вә бөјүклүк вә задәҝанлыг әфсанәләри оланлар вар иди.
Сон сөз мүәллимләр вә профессорлар һаггындадыр. Тәһсил дөврүнүн һәр мәрһәләсиндә һамымыз мүәллимләримизә борҹлујуг. Шаҝирдләринин ән саф һиссләри илә тез-тез гаршылашан бу әзиз вә севимли груп, мүхтәлиф топлантыларда вә вахтларда һәр кәс тәрәфиндән һөрмәтә лајигдир. Онларда адәтән мүшаһидә олунан раһатлыг вә мәмнунлуг, доланышыгларынын һазыркы вәзијјәти илә бағлы сәлаһијјәтлиләри гане етмир вә Аллаһын гојдуғу кими, мүдрик планлашдырма илә ону јахшылашдырмаг үчүн тәсирли сәј ҝөстәрәҹәкләр; хүсусән дә бу категорија гануни вәзифәнин јеринә јетирилмәсиндән кәнарда олдуғундан, бу, үрәкдән ҝәлән бир мәсәләдир.
Үчүнҹү Мәҹбури Мүһарибәдә шәһид олан профессорлара, мүәллимләрә, тәләбәләрә вә шаҝирдләрә Аллаһын саламы, рәһмәти вә бәрәкәти олсун вә онларын башында өлкәдә елмин инанылмаз дәрәҹәдә сүрәтләнмәсинә бөјүк һаггы олан мүдрик лидеримиз вә бөјүк маарифчимиз, шәһидимизә (Ајәтуллаһ Сејид Әли Хаменеи), Аллаһ онун шәрәфли мәгамыны уҹа еләсин. Елм, билик вә дин саһәләриндә чалышан бүтүн тәһсил ишчиләринә, мүәллимләрә вә профессорлара тәшәккүр едирәм; Иран халгынын һәр бир уғурлу шаҝирдини вә тәләбәсини тәбрик едир вә хош ҝәлмисиниз дејирәм; үмид едирәм ки, Аллаһ онларын һамысына елм, әдәб вә тәрәгги зирвәләринә чатмагда ән бөјүк уғурлары нәсиб етсин, иншаллаһ.
Сејид Мүҹтәба Һүсејни Хаменеи
31/Шәһривар/1405
22/Сентјабр/2026
Sizin rəyiniz