Америка гошунлары 30 сентјабрда Ирагдан там чыхарылаҹагмы? Гејри-мүәјјәнлик мүшаһидә олунур

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Бағдад вә Вашингтон арасында елан едилән разылашмаја әсасән, Ирагдакы бејнәлхалг коалисија миссијасы баша чатаҹаг вә АБШ ишғалчы гүввәләри 30 сентјабр 2026-ҹы илә гәдәр бу өлкәни тәрк етмәлидир.
Лакин 30 сентјабр јахынлашдыгҹа Ирагда Америка ишғалчы гүввәләринин ҝери өлкәдән чыхарылмасынын реаллығы илә бағлы суаллар ҝүҹләниб вә суал будур ки, бу тарих АБШ-ын өлкәдәки һәрби мөвҹудлуғунун әсл сонуну, јохса Вашингтонун Ирагдакы мөвҹудлуғуну башга формада давам етдирмәк нијјәтиндә олуб-олмадығыны ҝөстәрир?.
Артыг Америка гүввәләри практик олараг гошунларыны вә техникаларыны Күрдүстан бөлҝәсиндән чыхармаға башлајыблар.
Бу контекстдә Ираг милләт вәкили Зуһа әл-Баһадли Әл-Мә`лумә Хәбәр Аҝентлијинә билдириб: “Ираг ордусу вә тәһлүкәсизлик гуруму, бүтүн нөвләри вә тәшкилатлары илә, һазырлыг вә габилијјәт бахымындан инкишаф етмиш бир мәрһәләјә чатыб вә артыг һеч бир хариҹи чәтир вә ја гәјјумлуға еһтијаҹ олмадан тәһлүкәсизлик сәнәдләрини идарә етмәк, сәрһәдләри тәмин етмәк вә һәр һансы бир хариҹи вә ја дахили тәһдиди дәф етмәк игтидарындадыр.”
О, әлавә едиб: “Хариҹи гошунларын ҝери чәкилмәсиндән сонра тәһлүкәсизлик бошлуғу јаратмаг сәјләри милли гәрары јајындырмаг үчүн јаланчы бәһанәләрдир. Хариҹи һәрби мөвҹудлуға сон гојмаг там суверенлијин гурулмасында фундаментал аддымдыр вә Ираг гүввәләри әсл тәһлүкәсизлик галханыдыр вә өлкәнин тәһлүкәсизлијини вә сабитлијини һәр һансы бир хариҹи диктә гәбул етмәдән горумаға һазырдырлар.”
Ираг милләт вәкили Мухтар әл-Мусави дејиб: “Бу сентјабр ајынын сонунда Америка гүввәләринин ҝери чәкилмәси Нүмајәндәләр Палатасынын гәрарлары вә халгын дәстәји илә әлдә едилмиш мүһүм бир аддымдыр.”
О гејд едиб: “Бу гүввәләрин ҝери чәкилмәси тәһлүкәсизлик вәзијјәтинә мәнфи тәсир ҝөстәрмәјәҹәк вә һеч бир мәнфи нәтиҹәјә сәбәб олмајаҹаг.”
Әл-Мусәви изаһ едиб: “Ираг тәһлүкәсизлик гүввәләри тәһлүкәсизлик јолуну тутмаг вә терроризмлә мүбаризә апармаг габилијјәтинә маликдир вә Ираг террорчу групларын галыглары вә мүтәшәккил ҹинајәткарлыгла мүбаризәдә өз имканларына ҝүвәнәрәк мүһүм тәһлүкәсизлик мәрһәләсинә чатыб.
Мүвафиг олараг, Ираг јени бир мәрһәләјә гәдәм гојуб вә бу мәрһәләдә тәһлүкәсизлик мәсулијјәти ҝетдикҹә Ирагын өз милли гурумларына һәвалә олунур.
Лакин бу мәрһәлә һава һүҹумундан мүдафиә, кәшфијјат вә терроризмә гаршы мүбаризә саһәләриндә чәтинликләрлә ҝәлир. Бағдад вә Әрбил арасында координасија да ваҹибдир.”
Sizin rəyiniz