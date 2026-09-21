Токио: Мәсҹид Тикинтиси ЈОХ, Турист Намаз Отагларына Дәстәк Бәли!

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Х сосиал медиа сајтында "Токионун Мәсҹид Тикинтисинә Малијјә Јардымы" илә бағлы дәрҹ олунмуш иддиа Јапонија Факт Јохлама Мәркәзи тәрәфиндән факт јохламасындан сонра тәкзиб едилиб; арашдырма ҝөстәрир ки, әсас мәсәлә туризм хидмәтләрини дәстәкләмәк вә хариҹи сәјаһәтчиләр үчүн иҹтимаи намаз мәканлары јаратмаг програмы олуб.
Бу иддиа интернетдә "Токио Ислам Мәсҹид Тикинтисинә Субсидијалар Верир" адлы ҝениш јајылмыш мәгаләнин дәрҹ олунмасындан сонра ортаја чыхмышдыр; лакин арашдырмалар ҝөстәрди ки, сөзүҝедән малијјә јардымы Мәсҹидин тикинтиси илә әлагәли дејил.
Токио һөкумәти ачыг шәкилдә билдириб ки, мәсҹидләрин тикинтисинә субсидија вермәк планы јохдур вә бу пландан ҝәлән јардым Мәсҹид кими ибадәт јерләринин тикинтисини вә ја инкишафыны әһатә етмир. Бу субсидија јалныз туризмин инкишафы мәгсәди илә туристләр үчүн иҹтимаи намаз мәканларыны јаратмаг үчүн ајрылыбдыр.
Токио һакимијјәти һәмчинин бу планда дәстәкләнән ибадәт отагларынын мүәјјән бир група һәср олунмуш мәсҹидләр вә ја дини јерләр олмадығыны, хариҹи туристләрин мүхтәлиф мәдәни вә дини еһтијаҹларыны өдәмәк үчүн мәканлар олдуғуну вурғулајыб.
Sizin rəyiniz