Инҝилтәрәнин Корнуолл шәһәриндәки јеҝанә Мәсҹид нөвбәти дәфә јәһуди екстримистләри тәрәфиндән һүҹума мәруз галды

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Јәһуди екстримист үнсүрләри Инҝилтәрәнин Корнуолл шәһәриндәки јеҝанә Ислам Мәркәзинә ҹүмә ҝүнү сәһәр тездән һүҹум едибләр. Јәһудиләр автомобили Труро јахынлығындакы "Корнуолл Ислам Мәркәзи"нин ҝириш гапысына чырпыблар. Бинаја дахил олдугдан сонра ики нәфәр бинаја вә бинанын диварларына јағ вә ја дизел тәркибли маддә төкүбләр.
Полис һадисәнин мәркәзин метал гапыларына ҹидди зијан вурдуғуну ачыглајыб. Дәрҹ олунмуш һесабата ҝөрә, мәркәздән чәкилмиш CCTV ҝөрүнтүләриндә бир автомобилин ики нәфәрин бинаја ҝирмәздән әввәл дарвазаны бир нечә дәфә сындырмаға чалышдығы ҝөрүнүр. Онлар әввәлҹә әразијә јаға бәнзәр маддә шүшәләри атыблар вә даһа бөјүк бир габла ҝери гајыдыблар вә ону бағчаја вә бинанын әтрафына јајыблар.
Девон вә Корнуолл полиси һадисәни "ирги мотивли вандализм" кими гијмәтләндирир вә шаһидләри вә әразидәки CCTV ҝөрүнтүләри вә ја шүбһәли нәглијјат васитәләри һаггында мәлуматы олан һәр кәси әмәкдашлыг етмәјә чағырыб.
Гејд едәк ки, Труро јахынлығындакы Карнон Даунсда јерләшән Корнуолл Ислам Мәркәзи әразидәки әсас Ислам мәркәзидир вә ҹүмә намазы кечирмәклә јанашы, мүсәлман иҹмасына дини, тәһсил вә сосиал хидмәтләр ҝөстәрир.
Мәркәз әввәлләр Ислам әлејһинә дүшмәнчиликлә үзләшиб вә 2014-ҹү илдә бир киши мәркәзә вә онун үзвләринә гаршы тәһгирамиз материаллар вә месажлар ҝөндәрмәкдә ҝүнаһландырылыб.
Террор һадисәси, Британијанын бәзи јерләриндә Мәсҹид вә Ислам Мәркәзләринә гаршы һүҹумлар вә дүшмәнчиликлә бағлы нараһатлыгларын артмасы илә әлагәдардыр; һесабатда һәмчинин гејд олунур ки, 2025-ҹи илин март ајына гәдәр олан бир илдә Инҝилтәрә вә Уелсдә мүсәлманлара гаршы дини нифрәт ҹинајәтләринин 4478 рәсми ҝөстәриҹи гејдә алыныб.
Sizin rəyiniz