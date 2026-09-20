Судан ордусу Шимали Кордофандакы үч стратежи әразијә нәзарәти әлә кечириб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Судан ордусу, Сүрәтли Дәстәк Гүввәләри илә бир нечә ҝүн давам едән тоггушмалардан сонра Шимали Кордофан әјаләтиндәки "Әб Гәуд", "Үмм Самимә" вә "Аб Синун" дағы әразиләрини вә онларын әтрафыны нәзарәтә ҝөтүрдүјүнү ачыглады.
Бирҝә гүввәләрин дәстәкләдији Судан ордусу гүввәләри, Сүрәтли Дәстәк Гүввәләри илә шиддәтли дөјүшләрдән сонра Шимали Кордофан әјаләтиндәки "Әб Гәуд", "Үмм Самимә" вә "Аб Сәнун" дағы вә онларын әтрафыны нәзарәтә ҝөтүрмәјә мүвәффәг олдулар.
Мәлумата ҝөрә, нәзарәт даирәсини ҝенишләндирмәк вә ҝери алынан әразиләри тәмин етмәк үчүн Сүрәтли Дәстәк Гүввәләринин галан үнсүрләрини тәгиб етмәк үчүн һәрби әмәлијјатлар давам едир.
Гејд едәк ки, Судан 2023-ҹү илин апрелиндән бәри Орду илә Сүрәтли Реаксија Гүввәләри арасында мүһарибәнин шаһиди олур.
Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатынын һесабламаларына ҝөрә, бу мүнагишәләр он минләрлә инсанын өлүмүнә вә тәхминән 13 милјон инсанын дидәрҝин дүшмәсинә сәбәб олуб ки, бу да ағыр һуманитар бөһрана сәбәб олуб.
Sizin rəyiniz