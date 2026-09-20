Хатәм әл-Әнбија (с) Гәрарҝаһы АБШ вә реҝион өлкәләринә хәбәрдарлыг етди: Чашсаныз ашыдаҹағыг сизләри

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Хатәм әл-Әнбија (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) Гәрарҝаһы базар ҝүнү АБШ вә реҝион өлкәләринә мүраҹиәт едәрәк билдириб:
Әлдә едилән мәлуматлара әсасән, ҹинајәткар АБШ сионистләрин јалан вә сәһнәләшдирмәләринә сөјкәнәрәк башлајан вә һијлә, кәләк јолу илә давам етдирилән мүһарибәдәки мәғлубијјәтләрини өрт-басдыр етмәк вә сахта наилијјәтләр әлдә етмәк ардынҹа јенидән бәзи реҝион өлкәләринин јашыл ишығы илә Авропа өлкәләриндән бириндә кечириләҹәк бирҝә топлантыда Иран Ислам Республикасына гаршы тәдбирләри бәрпа етмәк гәрарына ҝәлиб.
Хатәм әл-Әнбија (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) Гәрарҝаһы әлавә едиб:
Хәбәрдарлыг едирик ки, әҝәр АБШ Иран Ислам Республикасына гаршы һәр һансы бир сәһвә јол верәрсә, һәмин өлкәнин бөлҝәдәки бүтүн јерләшмә мәркәзләри вә мараглары һеч бир мәһдудијјәт вә мүлаһизә олмадан давамлы, тәсирли вә ағрылы һүҹумларын һәдәфи олаҹаг.
Хатәм әл-Әнбија (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) Гәрарҝаһы вурғулајыб:
Хәбәрдарлыг едирик ки, әҝәр реҝион өлкәләри Иран Ислам Республикасына гаршы икили сијасәти давам етдирәрәк Бөјүк Шејтанын гүдрәтли вә Ислами Ирана гаршы тәҹавүзү илә һәмрәј олсалар, онларын һамысы бу шәр ишдә шәрик һесаб едиләҹәк вә артыг Иранын ҝүҹлү Силаһлы Гүввәләриндән тәмкин вә ја нәҹиблик ҝөзләјә билмәјәҹәкләр.
Sizin rəyiniz