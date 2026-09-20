АБШ јәһудиләринин 52 фаизи сионист режимә һәрби јардымларын ҝөстәрилмәсинә гаршыдыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: АБШ јәһудиләри арасында кечирилән јени сорғунун нәтиҹәләри ҝөстәрир ки, онларын 52 фаизи Вашингтонун Тел-Әвивә һәрби јардымларынын азалдылмасыны вә ја дајандырылмасыны дәстәкләјир.
ИРНА-нын базар ҝүнү сионист “Вала Нјус” медиасына истинадән вердији мәлумата ҝөрә, “Мелман” групу тәрәфиндән “Јәһуди Сечиҹиләр” институту үчүн кечирилән јени сорғунун нәтиҹәләри ҝөстәрир ки, АБШ јәһудиләри Бенјамин Нетанјаһуја вә онун сијасәтләринә гаршы ҹидди тәнгидләрә маликдирләр.
Сорғунун нәтиҹәләринә әсасән, АБШ јәһудиләринин 52 фаизи Бирләшмиш Штатларын Исраилә һәрби јардымларынын азалдылмасыны вә ја дајандырылмасыны дәстәкләјир. Бу чәрчивәдә 17 фаиз АБШ-нин Исраилә ајырдығы 3,3 милјард долларлыг һәрби јардымын тамамилә дајандырылмасыны истәјир, 36 фаиз исә бу јардымларын азалдылмасына, лакин там дајандырылмамасына үстүнлүк верир.
Бунун гаршылығында иштиракчыларын 40 фаизи АБШ-нин Исраилә јардымларынын һазыркы сәвијјәдә сахланылмасыны истәјир, 8 фаиз исә бу мәсәлә илә бағлы конкрет мөвге билдирмәјиб.
Сорғунун нәтиҹәләри һәмчинин партија мејилләри арасында ҹидди фәргләрин олдуғуну ҝөстәрир. Ачыгланан мәлуматлара әсасән, демократ јәһудиләрин 63 фаизи АБШ јардымларынын азалдылмасыны вә ја дајандырылмасыны дәстәкләјир. Һалбуки республикачы јәһудиләрин 67 фаизи вә мүстәгилләрин 65 фаизи јардымларын һазыркы сәвијјәдә сахланылмасыны истәјир.
Сорғунун диҝәр һиссәсиндә АБШ јәһудиләринин 56 фаизи Нетанјаһу рәһбәрлијиндәки сионист режимин аддымларынын АБШ-дә јәһуди дүшмәнчилијинин вә Исраилә гаршы һиссләрин артмасына сәбәб олмасы илә бағлы дәрин нараһатлығыны ифадә едиб.
Бу нараһатлыг демократ јәһудиләр арасында даһа чох мүшаһидә олунуб; белә ки, онларын 65 фаизи бу фикирдәдир. Һәмчинин мүстәгил јәһудиләрин 46 фаизи вә республикачы јәһудиләрин 34 фаизи Исраилин аддымларынын јәһуди дүшмәнчилијинин вә Исраилә гаршы һиссләрин артмасына тәсири илә бағлы нараһатлыг ифадә едиб.
Sizin rəyiniz