Контр-адмирал Сәјјари: Дүшмән мәғлуб олуб, рүсвајчылыгла реҝиону тәрк етмәлидир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Контр-адмиралы Һәбибуллаһ Сәјјари базар ҝүнү Мүгәддәс Мүдафиә Һәфтәсини гејд едәрәк шәһидләрин јолунун давам етдирилмәсини вә ордунун јени гүввәләринин өлкәнин мүдафиәсиндә үзәринә дүшән ағыр мәсулијјәти вурғулајараг билдириб: Иран Ислам Республикасы Ордусунун миссијасынын үч әсас мүһүм сөзү вар; биринҹиси, өлкәнин әрази бүтөвлүјүнүн мүдафиәси; икинҹиси, өлкәнин мүстәгиллијинин мүдафиәси; үчүнҹүсү исә Иран Ислам Республикасынын мүгәддәс гурулушунун горунмасыдыр.
Контр-адмирал Сәјјари сон мүһарибәләр барәдә дејиб: Неҹә ки, сәккиз иллик Мүгәддәс Мүдафиә дөврүндә дүшмән гаршысына гојдуғу мәгсәдләрә чата билмәди, 12 ҝүнлүк мүһарибәдә вә Рамазан мүһарибәсиндә дә дүшмәнин мәгсәдләриндән бири Иран Ислам Республикасынын әрази бүтөвлүјүнә вә мүгәддәс гурулушуна зәрбә вурмаг иди, лакин о, буна наил ола билмәди. Дүшмән мәгсәдләринә чата билмәдисә бу онун мәғлуб олмасы демәкдир. Онлар уғурсузлугла, рүсвајчылыгла реҝиону тәрк етмәјә мәҹбур галыблар.
О әлавә едиб: Бу мүгавимәт дөјүшчүләрин фәдакарлығы, халгын дәстәји, дөзүмлүлүјү, вәһдәти вә һәмрәјлији, еләҹә дә бүтүн саһәләрин әл-әлә вермәси нәтиҹәсиндә баш вериб. Дүшмән өз мәгсәдләринә чата билмәдикдә мәғлуб олуб.
Sizin rəyiniz