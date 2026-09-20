Бәгаи: Иранын БМТ Баш Ассамблејасындакы иштиракы гануни һүгугдур

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү телевизија мүсаһибәсиндә Пакистан дахили ишләр назиринин Теһрана сәфәринин мәгсәдләри вә АБШ тәрәфиндән һәр һансы хүсуси месажын вә ја планын чатдырылмасы еһтималы илә бағлы суалы ҹавабландыраркән дејиб:
Иранын бүтүн санксијаларын там ләғви вә дәниз мүһасирәсинин дајандырылмасы илә бағлы тәләби гүввәдә галыр. Дәниз мүһасирәси давам етдији мүддәтҹә бу, ачыг-ашкар тәҹавүзкар фәалијјәт нүмунәси һесаб олунур вә бу шәртләр јеринә јетирилмәјәнәдәк гаршыдурманын баша чатмасындан вә ја реҝионда вәзијјәтин нормаллашмасындан данышмаг мүмкүн олмајаҹаг.
О, өлкәсинин јүксәк сәвијјәли нүмајәндә һејәтинин БМТ-нин гәрарҝаһында иштиракы илә бағлы суала ҹавабында вурғулајыб: Нју-Јоркда олмаг Иран нүмајәндәләри үчүн гәтијјән һеч бир ҹәлбедиҹилијә малик дејил, лакин ора тәрк едилмәмәли олан бир сәнҝәрдир.
Ҹәнаб Бәгаи даһа сонра вурғулајыб: Иран Ислам Республикасынын БМТ Баш Ассамблејасынын иҹласында иштиракы гануни һүгугдур вә бу мәсәләдә һеч ким бизә лүтф ҝөстәрмәјиб; чүнки Иран Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатынын 50 тәсисчи өлкәсиндән бири һесаб олунур.
Sizin rəyiniz