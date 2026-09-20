  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Иран

Ҝенерал Шикарчи: Һөрмүз боғазында тәшәббүс Иранын әлиндәдир

20 sentyabr 2026 - 22:22
Xəbər kodu: 1868010
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Ҝенерал Шикарчи: Һөрмүз боғазында тәшәббүс Иранын әлиндәдир

Иран Ислам Республикасы Силаһлы Гүввәләрин јүксәк вәзифәли сөзчүсү билдириб ки, Һөрмүз боғазындакы тәшәббүс һәлә дә ҝүҹлү Иран силаһлы гүввәләринин әлиндәдир.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ҝенерал Әбүлфәзл Шикарчи 19 сентјабр 2026-ҹы ил, шәнбә ҝүнү ҝеҹә мүсаһибә верәрәк, Һөрмүз боғазындакы тәшәббүсүн һәлә дә ҝүҹлү Иран силаһлы гүввәләринин әлиндә олдуғуну вурғулајыб.

О, әлавә едиб: Мәркәзи Команданлыг командиринин нефт танкерләринин мүшајиәти вә сон 2 ајда бир милјард барел нефтин чыхмасы илә бағлы прогнозу вә јалан вә ҝүлүнҹ иддиасы фактдан даһа чохдур, АБШ террорчу ордусунун бөлҝәдәки јорғун вә әлдән дүшмүш гүввәләринин әһвал-руһијјәсини галдырмаг вә АБШ-нин бөлҝәдәки һәддиндән артыг малијјә вә инсан хәрҹләрини һаглы чыхармаг үчүн уғурсуз бир психоложи әмәлијјатдыр вә бу, һәмин өлкәнин тәҹавүзкар ордусунун бөлҝәдән ҝери чәкилмәси реаллығыны дәјишдирә билмәз.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha