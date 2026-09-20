Ҝенерал Шикарчи: Һөрмүз боғазында тәшәббүс Иранын әлиндәдир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ҝенерал Әбүлфәзл Шикарчи 19 сентјабр 2026-ҹы ил, шәнбә ҝүнү ҝеҹә мүсаһибә верәрәк, Һөрмүз боғазындакы тәшәббүсүн һәлә дә ҝүҹлү Иран силаһлы гүввәләринин әлиндә олдуғуну вурғулајыб.
О, әлавә едиб: Мәркәзи Команданлыг командиринин нефт танкерләринин мүшајиәти вә сон 2 ајда бир милјард барел нефтин чыхмасы илә бағлы прогнозу вә јалан вә ҝүлүнҹ иддиасы фактдан даһа чохдур, АБШ террорчу ордусунун бөлҝәдәки јорғун вә әлдән дүшмүш гүввәләринин әһвал-руһијјәсини галдырмаг вә АБШ-нин бөлҝәдәки һәддиндән артыг малијјә вә инсан хәрҹләрини һаглы чыхармаг үчүн уғурсуз бир психоложи әмәлијјатдыр вә бу, һәмин өлкәнин тәҹавүзкар ордусунун бөлҝәдән ҝери чәкилмәси реаллығыны дәјишдирә билмәз.
Sizin rəyiniz