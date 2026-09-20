Ҝенерал-мајор Рзаји: Трамп Иранла ахмагҹасына мүһарибәјә башлады вә инди дә ахмагҹасына давам едир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ислам Ингилабынын Али Лидеринин нүмајәндәси вә Али Милли Тәһлүкәсизлик Шурасынын катиби ҝенерал-мајор Мөһсүн Рзаји Әл-Ҹәзирәјә вердији мүсаһибәдә Иран Ислам Республикасынын АБШ-нин мүһарибә гызышдырмасына гаршы сијасәтини изаһ едиб вә билдириб:
Биз өзүмүзү гәтијјәтли мүһарибәјә там һазырламышыг. Артыг АБШ ордусунун зәиф ҹәһәтләриндән там хәбәрдарыг. Онларын һәјата кечирмәк нијјәтиндә олдуглары һава һүҹумларына ҝәлдикдә, әввәлкиндән даһа јахшы һазырыг. Бу ҝүнкү һазырлығымыз 40 ҝүнлүк мүһарибә дөврүндә олдуғундан даһа үстүндүр. Бу јахынларда ҝәми әлејһинә ракет сынагдан кечирдик. Тәјјарә ҝәмисинин јахынлығында партлајан вә 80 бомбаја бөлүнән ракет атдыг. Буну сынагдан кечирдик вә уғурлу олду. Беләликлә, мүһарибә јенидән башласа, Америка ҝәмиләри Һинд океанындан ҝери чәкилмәсәләр, һарада олурса олсун, һүҹума мәруз галаҹаглар. Биз бу имканлары әлдә етдик, һиперсәс ракетләримизин сүрәтини 6 Махдан 10 Маха гәдәр артырдыг, електрон мүһарибә системләримизи тәкмилләшдирдик вә һава һүҹумундан мүдафиәмизи ҝүҹләндирдик. Һәмчинин, ујғун вахтда истифадә едәҹәјимиз диҝәр тәдбирләримиз дә вар. Беләликлә, биз там һазырыг вә Америка мүһарибәјә башласа, Америкаја даһа чох ҝүҹлә, даһа ағрылы вә даһа тез-тез зәрбәләрлә ҹаваб верәҹәјик.
Әрәб өлкәләри Американы тамамилә бојкот етмәли вә она демәлидирләр: Сизин өлкәләримиздән Ираны бомбаламаға һаггыныз јохдур. Бир әрәб өлкәси, гардаш өлкә, мүсәлман өлкәси Америкаја өз базаларындан галхыб Иран шәһәрләрини, Иран халгыны, Иран лидерләрини, Иран мәктәбләрини, Иран лисејләрини вә Иран стадионларыны бомбаламаға иҹазә вердикдә вә вәтәндашларымыз шәһид олдугда, Иран мүсәлманлары исә әрәб өлкәләриндән галхан тәјјарәләр тәрәфиндән шәһид едилдикдә, бизим һәмин базаны һәдәф алмаг һүгугумуз јохдурму? Биз һеч вахт әрәб шәһәрләринә вә ја әрәб өлкәләри илә әлагәли мәркәзләрә һүҹум етмәмишик. Биз һансы һүҹуму етдик? Тәјјарәләрин галхыб бизи бомбаладығы базалары һәдәф алдыг. Өзүмүзү мүдафиә етмәкдә ҹиддијик.
Әрәб лидерләринә суалым будур: Әҝәр Иран мүгавимәт ҝөстәрмәсәјди вә тәслим олмаға мәҹбур едилсәјди, Исраил бу ҝүн Сәудијјә Әрәбистанына һүҹум етмәздими? Исраил Дәмәшгә доғру ирәлиләмәздими? Исраил Ирага һүҹум етмәздими? Биз бурада шәһид олдуг вә әрәб өлкәләрини мүдафиә едирик.
АБШ Исраилә ҹәнуби Ливандан, ҹәнуби Суријадан вә Гәззаја вә Иоердан Чајынын Гәрб Саһилинә һүҹумларындан ҝери чәкилмәк үчүн ҹидди тәзјиг ҝөстәрмәлидир. АБШ илә данышыгларымызда мүһарибәнин бүтүн бу ҹәбһәләрдә дајандырылмалы олдуғуну бәјан етдик.
Украјнадакы вәзијјәтә бахын. Русија пилотсуз тәјјарәси Литваја дахил олду вә сонра НАТО Русијанын онлары тәһдид етдијини билдирди. Ҹәнаб Трамп вә ҹәнаб Нетанјаһу ЫЫЫ Дүнја Мүһарибәсинин атәшини аловландырырлар. Бу ики адам мүһарибәләри вә төрәтдикләри ахмаглыглары узатмагла бүтүн дүнјада ЫЫЫ Дүнја Мүһарибәсинә јол ачырлар.
Буна ҝөрә дә, мүсәлман өлкәләриндән Трампын ҹинајәтләриндә иштирак етмәмәләрини хаһиш едирик. Ҝәләҹәк АБШ администрасијалары Трамп администрасијасы кими олмајаҹаг. Ән азындан мүсәлман өлкәләри бөлҝәнин ҝәләҹәји үчүн стратежи план һазырламалыдырлар. Ҝәләҹәк АБШ администрасијалары бүтүн бу мәсәләләрә сон гојаҹаг вә фәргли бир јол тутаҹаг.
Sizin rəyiniz