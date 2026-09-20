Һизбуллаһ: Торпагларын азад едилмәсинин јеҝанә јолу Мүгавимәтдир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ливан Һизбуллаһ Мүгавимәт Тәшкилатынын Баш Катиби Шејх Нәим Гасим Пакистан Имамијјә Тәләбә Тәшкилатынын јарадылмасынын 55-ҹи илдөнүмү мүнасибәтилә кечирилән мүгавимәт шәһиди конфрансына ҝөндәрдији видео мүраҹиәтиндә билдириб ки, Мүгавимәт торпагларын азад едилмәсинин јеҝанә јолудур.
О, вурғулајыб ки, һеҝемонлуға вә Исраил режиминә гаршы мүбаризә јалныз мүгавимәт јолу илә мүмкүндүр.
Шејх Нәим Гасим, ҝүҹ балансынын олмамасына бахмајараг, мүгавимәт сечиминин Ливанда өз еффективлијини сүбут етдијини вурғулајараг әлавә едиб: Ливандакы мүгавимәт тәҹрүбәмиз сүбут едиб ки, мүгавимәт торпағы вә халгы азад едир, сионист дүшмәни мәғлубијјәт вә алчалма илә ҝери чәкилмәјә мәҹбур едир вә Фәләстин мәсәләсини өз ҹанлылығына вә ҝүҹүнә гајтарыр.
Ливан Һизбуллаһынын баш катиби Фәләстин мәсәләсини әсас мәсәлә кими гијмәтләндирәрәк вурғулајыб ки, Мүгавимәт бүтүн формалары илә зәруридир.
О билдириб ки, Мүгавимәт дүшмәни рәдд етмәк вә мүбаризә апара билдијимиз заман мүбаризә апармаг демәкдир; һәр кәс өз мөвгејинә вә ролуна ујғун олараг буну һәјата кечирир.
Шејх Нәим Гасим АБШ вә Исраил режиминин Ирана гаршы мүһарибәси барәдә дејиб: “Ислам Республикасына гаршы тәҹавүз бу өлкәдә мөвҹуд һакимијјәти девирмәк мәгсәди илә һәјата кечирилди, лакин бу, чәтинликләрлә үзләшди вә һәтта узун мүддәт давам етсә белә, Иран галиб ҝәлиб”.
О әлавә едиб: “Һәтта ҝүнләр вә ја ајлар чәксә белә, биз галибик, чүнки биз Мүгавимәт ҝөстәрдик вә онларын мәгсәдләринә чатмасына мане олдуг”.
Ливан Һизбуллаһынын баш катиби әлавә едиб: “Тәдриҹән, гачылмаз олараг зәиф нөгтәләр үзә чыхаҹаг вә дүшмән мадди бахымдан сүгут едәҹәк. Халгымызын јанында әзм, ирадә вә дөзүмлүлүклә дајанараг, арзу олунан нәтиҹәјә наил ола биләрик”.
Sizin rəyiniz