Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Русија фөвгәладә һаллар назири ҝенерал Александр Кронков бејнәлхалг “Каспи-2026” тәлиминдә иштирак етмәк вә бөһранларын идарә олунмасы саһәсиндә икитәрәфли әмәкдашлығы инкишаф етдирмәк мәгсәдилә Русијанын Һәштәрхан шәһәринә сәфәр едән Иран Милли Бөһранларын Идарә Едилмәси Тәшкилатынын сәдр мүавини илә ҝөрүшүндә дејиб: Русија мүһарибә дөврүндә Иранын тәҹрүбәсиндән истифадә етмәкдә мараглыдыр
Русија рәсмиси “досту чәтин ҝүндә танымаг лазымдыр” дејәрәк билдириб: Иран чәтин шәраитдә бизим јанымызда олуб вә биз дә Иранын јанында олаҹағыг.
Русија фөвгәладә һаллар назири даһа сонра өтән ил Шәһид Рәҹаи лиманында баш вермиш јанғынын сөндүрүлмәсиндә иштирак етмәк үчүн бу өлкәнин јанғынсөндүрән гүввәләринин Ирана ҝөндәрилмәсинә тохунараг дејиб: Русија гоншусу вә досту Ирана дәстәк ҝөстәрмәјә вә јардым етмәјә һәмишә һазырдыр. Биз Теһранын истәнилән мүраҹиәтинә оператив шәкилдә мүсбәт ҹаваб вермәјә һәр заман һазырыг.
Кронков Иран Ислам Республикасы нүмајәндә һејәтинин “Каспи-2026” бејнәлхалг тәлиминдә иштиракыны јүксәк гијмәтләндирәрәк дејиб: Иран вә Русија ики гоншу өлкә кими охшар тәбии вә инсан мәншәли тәһлүкәләрлә үзләширләр. Буна ҝөрә дә ики өлкәнин мүтәхәссисләринин даим тәҹрүбә мүбадиләси апармасы вә бирҝә тәлимләр кечирмәси зәруридир.
Русија рәсмиси Иран вә Русија арасында әмәкдашлығын бир-бири илә сых бағлы олдуғуна тохунараг билдириб: Биз ағыр сынаглардан кечмиш Иран халгынын һәр заман јанындајыг. Биз сүбут етмәлијик ки, һәр заман бир-биримизин јанында олан вә бир-биримизә көмәк едән достларыг.
Русија фөвгәладә һаллар назири хатырладыб: Теһран вә Москва икитәрәфли әмәкдашлыгла јанашы, Каспи дәнизинин саһилјаны өлкәләри арасында әмәкдашлыг, һәмчинин БМТ, Шанхај Әмәкдашлыг Тәшкилаты вә БРИКС кими механизмләр чәрчивәсиндә дә гаршылыглы әлагәләр һәјата кечирирләр.
О билдириб ки, бу чәрчивәләрдә һәр ики өлкәнин фундаментал марагларыны тәмин едән конструктив тәшәббүсләри даим дәстәкләјирләр.
Кронков билдириб: Биз университетләр арасында һәртәрәфли әмәкдашлығын инкишафыны дәстәкләјирик. Өз тәрәфимиздән Иранлы мүтәхәссисләрин Русија Фөвгәладә Һаллар Назирлијиндә тәһсил алмасы имканларыны, һәмчинин гысамүддәтли тәлим курсларынын кечирилмәсини нәзәрдән кечирмәјә вә тәшкил етмәјә һазырыг.
Sizin rəyiniz