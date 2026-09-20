Експерт: Сәудијјә Әрәбистаны Әнсаруллаһын ҝүҹүнү лазымынҹа гијмәтләндирмәјиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Һәсән Әлијан «Әл-Әһд» хәбәр шәбәкәсинә мүсаһибәсиндә билдириб: Сәудијјә Әрәбистаны Јәмәндә өз әлләри илә дүшдүјү реал бөһранла үз-үзәдир.
О әлавә едиб ки, Сәудијјә вәһһаби режими Јәмәнә гаршы һәрби тәҹавүз етмәклә реҝионал тәһлүкәсизлији сәрт шәкилдә сарсыдыб.
Аналтик даһа сонра дејиб: Ријад Әнсаруллаһ һәрәкатынын Сәудијјә Әрәбистаны вә онун тәҹавүзүнә гаршы мүбаризә апармаг игтидарында олмадығыны дүшүнүрдү. Лакин бу һәрәкат Јәмәнин гәрб саһилиндә гүввәләринин ирәлиләмәси заманы әввәлки кими өз ҝүҹүнү вә имканларыны бир даһа сүбут етди.
Сон олараг Һәсән Әлијан мүсаһибәсиндә гејд едиб: Сәудијјә Әрәбистанында һәлә дә сағлам дүшүнҹә вә узагҝөрәнлик дејил, сәрт вә чевик олмајан дүшүнҹә тәрзи һөкм сүрүр. Ријад мүстәгил бир өлкәјә һүҹум етмәклә Јәмәндә тәҹавүзкар сијасәт јүрүдүр.
Sizin rəyiniz