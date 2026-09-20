Вашингтон Пост Трампын истәнилән һалда Иран мүһарибәсинин мәғлубу адландырыб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: АБШ- да чап олунан «Вашингтон Пост» гәзети Доналд Трампы Иран мүһарибәсинин мәғлубу кими тәгдим едиб.
Гәзет әлавә едиб: “Трамп мартын әввәлиндә АБШ-нин Иранла мүһарибәдә «галиб ҝәлдијини», лакин һәлә «иши баша чатдырмадығыны» иддиа едиб. Ајлар сонра реҝионда мүһарибәнин даһа да шиддәтләнмәси вә дипломатик сәјләрин нәтиҹәсиз галмасы фонунда бу «вәзифә» һәлә дә баша чатмајыб вә мүһарибәнин сона чатаҹағына даир һәр һансы перспектив ҝөрүнмүр.”
“Трамп өтән һәфтә дә «хошбәхтликдән, биз мүһарибәнин баша чатмасына доғру ирәлиләјирик» вә «Иран разылашма әлдә етмәк истәјир» дејә јенидән иддиа едиб. Лакин реҝионда баш верән һадисәләр фонунда бу никбинлик әсассыз ҝөрүнүр вә Теһранын разылашма әлдә етмәјә ҹан атдығыны ҝөстәрән һеч бир дәлил јохдур” –јазараг Вашингтон Пост гәзети билдириб.
Даһа сонра Вашингтон Пост гәзети јазыб: “Иранла мүһарибә Вашингтон үчүн стратежи фәлакәт олуб. Бу мүһарибә АБШ ордусунун ҹидди зәифликләрини үзә чыхарыб. Һесабламалара ҝөрә, индијәдәк АБШ-јә тәхминән 38,1 милјард доллара баша ҝәлән бу мүһарибә глобал енержи бөһранына сәбәб олуб.
Бу мүһарибә һәмчинин америкалы сечиҹиләр арасында ҹидди наразылыг доғуруб вә Конгресдә ҝетдикҹә даһа чох республикачы мүһарибәнин баша чатдырылмасына сәс верир. Һәтта Конгресин республикачы үзвләриндән бири Иранла мүһарибәјә ҝөрә АБШ-нин мүдафиә назири Пит Һегсетин импичменти истигамәтиндә аддым атыб.”
Мәгаләнин сонунда Вашингтон Пост гәзети вурғулајараг билдириб: “Бүтүн бу хәрҹләрә бахмајараг, АБШ Иранда елә дә бөјүк наилијјәт әлдә етмәјиб вә бәзи һалларда вәзијјәт даһа да писләшиб. Истәнилән мејар вә өлчүјә ҝөрә — Иранын реҝионда өз ҝүҹүнү нүмајиш етдирмәк имканындан тутмуш, бу өлкәнин һәрби имканларына, һакимијјәтинин мөһкәмләнмәсинә вә нүвә програмынын вәзијјәтинә гәдәр — Трамп бу мүһарибәдә мәғлуб олуб.”
Sizin rəyiniz