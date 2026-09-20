  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Америҝа

Нју-Јорк Тајмс дәһшәтли инфилјасијадан хәбәр верди: Иранла мүһарибә америкалылар үчүн гышы даһа баһалы едиб

20 sentyabr 2026 - 17:43
Xəbər kodu: 1867907
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Нју-Јорк Тајмс дәһшәтли инфилјасијадан хәбәр верди: Иранла мүһарибә америкалылар үчүн гышы даһа баһалы едиб

Нју-Јорк Тајмс гәзети, Ирана гаршы сәбәбсиз тәҹавүзүн башламасындан сонра АБШ-дә истилик јағы гијмәтләринин кәскин артмасына ситат ҝәтирәрәк, америкалылар үчүн евләрин иситмә хәрҹләринин гаршыдан ҝәлән гышда әһәмијјәтли дәрәҹәдә артаҹағыны јазыб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Нју-Јорк Тајмс гәзети вердији һесабатында билдирир ки, АБШ-нин әсасән дә шимал-шәрг штатлары илә Алјаскада мазут вә истилик үчүн истеһлак едилән јағын гијмәти бу илин 28 февралында АБШ вә сионист режиминин Ирана гаршы бирҝә башлатдыглары һәрби тәҹавүзүн башламасындан бәри тәхминән 60 фаиз артыб.

Нју-Јорк Тајмс Америка ев тәсәррүфатларынын тәхминән үч фаизинин евләрини иситмәк үчүн истилик јағындан истифадә етдији вә бу јанаҹағын 80 фаиздән чохунун АБШ-нин шимал-шәргиндә истеһлак едилдијини билдириб.

Бунунла бағлы вердији һесабатында Нју-Јорк Тајмс әлавә едиб: Мүһарибә башламаздан бир һәфтә әввәл АБШ-дә истилик јағынын орта гијмәти галлон үчүн 4,10 доллар иди, бу да бир ај сонра 35 фаиз артараг 5,54 доллара чатды. Нју-Јорк штатында исә 14 сентјабрда өтән һәфтә әрзиндә соба јағынын орта гијмәти өтән илин ејни тарихиндәки 3,70 долларла мүгајисәдә хејли артыб.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha