Нју-Јорк Тајмс дәһшәтли инфилјасијадан хәбәр верди: Иранла мүһарибә америкалылар үчүн гышы даһа баһалы едиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Нју-Јорк Тајмс гәзети вердији һесабатында билдирир ки, АБШ-нин әсасән дә шимал-шәрг штатлары илә Алјаскада мазут вә истилик үчүн истеһлак едилән јағын гијмәти бу илин 28 февралында АБШ вә сионист режиминин Ирана гаршы бирҝә башлатдыглары һәрби тәҹавүзүн башламасындан бәри тәхминән 60 фаиз артыб.
Нју-Јорк Тајмс Америка ев тәсәррүфатларынын тәхминән үч фаизинин евләрини иситмәк үчүн истилик јағындан истифадә етдији вә бу јанаҹағын 80 фаиздән чохунун АБШ-нин шимал-шәргиндә истеһлак едилдијини билдириб.
Бунунла бағлы вердији һесабатында Нју-Јорк Тајмс әлавә едиб: Мүһарибә башламаздан бир һәфтә әввәл АБШ-дә истилик јағынын орта гијмәти галлон үчүн 4,10 доллар иди, бу да бир ај сонра 35 фаиз артараг 5,54 доллара чатды. Нју-Јорк штатында исә 14 сентјабрда өтән һәфтә әрзиндә соба јағынын орта гијмәти өтән илин ејни тарихиндәки 3,70 долларла мүгајисәдә хејли артыб.
Sizin rəyiniz