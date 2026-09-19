  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Иран

Иран Моссад-а мәлумат верән вәтән хаининин өлүм һөкмүнү иҹра етди

19 sentyabr 2026 - 18:06
Xəbər kodu: 1867482
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Иран Моссад-а мәлумат верән вәтән хаининин өлүм һөкмүнү иҹра етди

ИИР Мәһкәмә һакимијјәти: Исфаһандакы ракет објектләри һаггында Моссад-а мәлумат верән вәтән хаининин өлүм һөкмү иҹра едилди.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Исфаһан әјаләтиндәки өлкәнин һәссас һәрби објектләри һаггында Моссад-а мәлумат верән Һүсејн Педәран Һәмидрза оғлу адлы вәтән хаини һәбс олунараг сионист режимин хејринә ҹасуслуг вә кәшфијјат әмәкдашлығы ҹинајәтинә ҝөрә мүһакимә олунуб.

Мәлуматымыза ҝөрә, гејд олунан вәтән хаини һүгуги просесдән кечдикдән вә Али Мәһкәмәдә һөкм тәсдигләндикдән вә јекунлашдырылдыгдан сонра әмәлләринә ҝөрә ҹәзаландырылараг дар ағаҹындан асылды.

Хатырладаг ки, 12 ҝүнлүк вә Рамазан мүһарибәләри заманы сионист-американ дүшмәни Иран Ислам Республикасынын бәзи һәссас һәрби објектләрини һәдәф алды. Апарылан арашдырмаларда мүәјјән едилди ки, бу һәдәфләрдән бәзиләри бир нечә муздлу вә вәтән хаинләринин әмәкдашлығы илә вурулуб.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha