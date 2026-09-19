  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Јәмән

Јәмән: Сәудијјә тәҹавүзкар режими сон 24 саатда 37 һава һүҹуму һәјата кечириб

19 sentyabr 2026 - 17:53
Xəbər kodu: 1867472
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Јәмән: Сәудијјә тәҹавүзкар режими сон 24 саатда 37 һава һүҹуму һәјата кечириб

Јәмән Силаһлы Гүввәләринин сөзчүсү ҝенерал Јәһја Сәри: Сәудијјә Әрәбистаны сон 24 саатда 37 һава һүҹуму һәјата кечириб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Јәмән Силаһлы Гүввәләринин сөзчүсү ҝенерал Јәһја Сәри ачыглама верәрәк билдириб ки, сон 24 саат әрзиндә Сәудијјә тәҹавүзкар режими Јәмәнин бир нечә әјаләтинә 37 һава һүҹуму һәјата кечириб.

Ҝенерал Јәһја Сәри бу һүҹумларын Сәудијјә режиминин «Хәмис Мушејт» авиабазасындан һаваја галхан «Ф-15» гырыҹылары илә һәјата кечирилдијини гејд едиб.

Сонда ҝенерал Јәһја Сәри вурғулајыб ки, Сәудијјә тәҹавүзкар режими Јәмәнин Тәиз вә Һәҹҹә әјаләтләрини һәдәфә алыб вә нәтиҹәдә бир нечә мүлки шәхс шәһид олуб вә јараланыб.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha