Русија вә Чин АБШ-ын Ирана гаршы гәтнамә лајиһәсинә ВЕТО гојду

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Русија вә Чин АБШ-нин Иранла бағлы 1737 сајлы Комитәнин експертләр һејәтинин мандатынын узадылмасы үчүн һазырладығы Ирана гаршы гәтнамә лајиһәсинә БМТ Тәһлүкәсизлик Шурасынын иҹласында вето гојду.
Бу иҹлас сентјабр ајында Тәһлүкәсизлик Шурасына сәдрлик едән Франсанын БМТ Тәһлүкәсизлик Шурасындакы мөвгејиндән суи-истифадә етмәси илә, «Јајылмама» ҝүндәлији чәрчивәсиндә вә Иранла бағлы 1737 сајлы Санксијалар Комитәсинин фәалијјәти илә әлагәдар кечирилиб.
АБШ Тәһлүкәсизлик Шурасына 1737 сајлы Комитәнин «Експертләр һејәти»нин (ПоЕ) мандатынын узадылмасы илә бағлы гәтнамә лајиһәси тәгдим едиб.
Бу гәтнамә илә бағлы сәсвермәдә 15 үзвлү Тәһлүкәсизлик Шурасында Русија вә Чин әлејһинә, Сомали вә Пакистан битәрәф, Шуранын диҝәр 11 үзвү исә леһинә сәс вериб.
БМТ Тәһлүкәсизлик Шурасында гәтнамәнин гәбул едилмәси үчүн 15 үзвдән ән азы 9 сәсин олмасы вә вето тәтбиг едилмәмәси тәләб олунур.
АБШ-нин гәтнамә лајиһәси 11 леһинә сәс газанса да, Русија вә Чинин ветосу илә үзләшиб вә бунунла да гәбул едилмәјиб.
Sizin rəyiniz