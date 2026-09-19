ИИР Алманијаја кәскин етираз етди; Теһран Берлин сәфиринә ағыр НОТА верди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Алманијанын јүксәк вәзифәли рәсмиләринин Ирана гаршы јолверилмәз мөвгеләри, һабелә бу өлкәнин Теһрандакы сәфирлијинин бәзи мүдахилә характерли һәрәкәтләри илә әлагәдар Алманијанын Теһрандакы сәфири Аксел Вилһелм Дитман ИИР Хариҹи Ишләр Назирлијинә чағырылыб вә Иран Ислам Республикасынын кәскин етиразы она чатдырылыб.
ИИР Хариҹи Ишләр Назирлијинин Гәрби Авропа үзрә баш директору Алманија канслеринин Иранла бағлы әсассыз иддиаларыны рәдд едәрәк, Алманијанын реҝион вә Иран мәсәләләри илә бағлы әсассыз вә зәрәрли јанашмасына Рәсми Теһранын кәскин етиразыны Алманија сәфиринә чатдырыб вә бу јанашманын дүзәлдилмәсинин зәрурилијини вурғулајыб.
Ҹәнаб Әлирза Јусифи Алманијанын Исраил режиминә силаһ вә сијаси дәстәјинә тохунараг хатырладыб ки, реҝион халглары вә дүнја иҹтимаијјәти Алманија һакимијјәтини сионист режимин фәләстинлиләрә, еләҹә дә реҝионун диҝәр өлкәләринә гаршы төрәтдији сојгырым вә диҝәр ҹинајәт актларында шәрик һесаб едир.
Sizin rəyiniz