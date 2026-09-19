  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Јәмән

Јәмән Сәудијјә тәҹавүзкар режимин Ф-15 гырыҹы тәјјарәсинин вурдуғуну тәсдигләди

19 sentyabr 2026 - 17:00
Xəbər kodu: 1867443
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Јәмән Сәудијјә тәҹавүзкар режимин Ф-15 гырыҹы тәјјарәсинин вурдуғуну тәсдигләди

Јәмән: “Дүшмәнин Ф-15 гырыҹы тәјјарәсини өлкәмизә гаршы һәрби әмәлијјат апараркән јерли истеһсал олан јер-һава ракети илә вурараг мәһв етдик”.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Јәмән ордусу Јәмәнин Мәриб әјаләти үзәриндә Сәудијјә тәҹавүзкар вәһһаби режиминә мәхсус Ф-15 гырыҹы тәјјарәсини вурдуғуну тәсдигләди.

Јәмән ордусу ачыгламасында билдириб: “Аллаһын көмәји илә Мәриб әјаләтинин һава мәканында дүшмәнчилик әмәлијјатлары апараркән Сәудијјә режиминә мәхсус Ф-15 гырыҹы тәјјарәсини вурмаға мүвәффәг олдуг”.

Бәјанатда әлавә едилиб: “Дүшмәнин Ф-15 гырыҹы тәјјарәсини өлкәмизә гаршы һәрби әмәлијјат апараркән јерли истеһсал олан јер-һава ракети илә вурараг мәһв етдик”.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha