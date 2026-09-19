Сурсат чатышмазлығы вә АБШ-нин силаһ тәҹһизаты зәнҹиринә тәзјиг. Исраилә вериләҹәк 12 Апаҹһе һеликоптери үчүн мүгавилә ләғв едилди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: АБШ вә сионист режимин Иран Ислам Республикасына гаршы башлатдыглары тәҹавүзкар мүһарибәдән сонра АБШ ордусунун тәҹһизат зәнҹириндәки сурсат чатышмазлығы вә манеәләр барәдә Пентагон хүсуси һесабат јајымлады. Аз сонра сионист режимин 12-ҹи Канал телевизијасы Тәл-Әвивин Американын Боеинҝ ширкәтиндән 12 Апаҹһе һүҹум һеликоптери алмаг үчүн мүгавиләни јекунлашдыра билмәдијини билдирди.
Сионист режим медиасынын мәлуматына ҝөрә, Боеинҝ-дә 12 Апаҹһе һеликоптери үчүн истеһсал хәтти Исраил үчүн нәзәрдә тутулмушду, лакин мүәјјән едилмиш мүддәтдә вәсаитин өдәнилмәмәси сәбәбиндән бу һеликоптерләрин Исраилә дејил нөвбәти мүштәријә тәһвил вериләҹәји билдирилиб.
Гејд едәк ки, Исраил ордусунун бүдҹә бөһраны јалныз һеликоптерләрин алынмасы илә мәһдудлашмыр. Бундан өнҹә сионист режимин "Кан 11" каналы Исраил ордусунун ҹидди бүдҹә чатышмазлығы вә еһтијат һиссәләринин әлдә едилә билмәмәси сәбәбиндән бир нечә танк баталјонуну әмәлијјат хидмәтиндән чыхармағы дүшүндүјүнү билдирмишди.
Sizin rəyiniz