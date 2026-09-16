СЕПАҺ: Һөрмүз Боғазы Нәзарәтимиздәдир / Супер нефт танкери “әл-Гаја” дәниз миналарына тохунараг партлады

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасыын Ислам Ингилабынын Кешикчиләр Корпусу-СЕПАҺ-ын Һәрби Дәниз Гүввәләри билдириб ки, дәнизчилик нөмрәси 9325336 олан “әл-Гаја” супер нефт танкери Һөрмүз боғазынын ҹәнубундакы гадаған олунмуш әразидән кечмәјә ҹәһд едәркән дәниз миналарына тохунмасы нәтиҹәсиндә партлајыб.
Мәлуматда билдирилир: Јанғыны нәзарәтә алмаг ҹәһдләри нәтиҹәсиз галыб вә нефт танкеринин бүтүн һиссәләри аловлара бүрүнүб.
СЕПАҺ бир даһа тәкид едиб: “Бундан әввәл ганунсуз кечид јолунун тәһлүкәли олмасы барәдә хәбәрдарлыг едилмишди.
СЕПАҺ Һәрби Дәниз Гүввәләри гәтијјәтлә билдирир ки, Һөрмүз боғазы бағлыдыр вә һәлә дә бизим ағыллы нәзарәтимиз алтындадыр.”
Sizin rəyiniz