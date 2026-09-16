  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Иран

СЕПАҺ: Һөрмүз Боғазы Нәзарәтимиздәдир / Супер нефт танкери “әл-Гаја” дәниз миналарына тохунараг партлады

16 sentyabr 2026 - 23:35
Xəbər kodu: 1866542
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
СЕПАҺ: Һөрмүз Боғазы Нәзарәтимиздәдир / Супер нефт танкери “әл-Гаја” дәниз миналарына тохунараг партлады

СЕПАҺ Һәрби Дәниз Гүввәләринин команданлығы билдириб: “әл-Гаја” супер нефт танкери Һөрмүз боғазынын ҹәнубунда дәниз миналарына тохунмасы нәтиҹәсиндә партлајыб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасыын Ислам Ингилабынын Кешикчиләр Корпусу-СЕПАҺ-ын Һәрби Дәниз Гүввәләри билдириб ки, дәнизчилик нөмрәси 9325336 олан “әл-Гаја” супер нефт танкери Һөрмүз боғазынын ҹәнубундакы гадаған олунмуш әразидән кечмәјә ҹәһд едәркән дәниз миналарына тохунмасы нәтиҹәсиндә партлајыб.

Мәлуматда билдирилир: Јанғыны нәзарәтә алмаг ҹәһдләри нәтиҹәсиз галыб вә нефт танкеринин бүтүн һиссәләри аловлара бүрүнүб.

СЕПАҺ бир даһа тәкид едиб: “Бундан әввәл ганунсуз кечид јолунун тәһлүкәли олмасы барәдә хәбәрдарлыг едилмишди.

СЕПАҺ Һәрби Дәниз Гүввәләри гәтијјәтлә билдирир ки, Һөрмүз боғазы бағлыдыр вә һәлә дә бизим ағыллы нәзарәтимиз алтындадыр.”

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha