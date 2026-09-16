  1. Ana səhifə
  2. Мәдәнијјәт сәһифәси
  3. Сијонизим

Сионист гәзет: Исраил Дәмәшгә һүҹума һазырлашыр

16 sentyabr 2026 - 22:02
Xəbər kodu: 1866530
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Сионист гәзет: Исраил Дәмәшгә һүҹума һазырлашыр

Сионист гәзетләриндән бири Исраил һәрбчиләри арасында Дәмәшгә һүҹума һазырлашмалары һаггында билдириб ки, бу тәклиф Исраил режиминин Баш Гәрарҝаһ рәиси илә кечирилән сон ҝөрүш заманы сәсләндирилиб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Исраилин «Валла» гәзети Исраил режиминин ордусундакы мәнбәләрә истинадла бу режимин һәрбчиләри арасында Дәмәшгә һүҹумла бағлы ачыглама вериб.

Исраил режиминин һәрби мәнбәләриндән бири билдириб ки, бу режимин һәрби гуруму өзүнә гаршы «дүшмәнчилик нијјәтләри» адландырдығы һалларын гаршысыны алмаг үчүн Сурија әразисиндә әмәлијјатларын мигјасынын ҝенишләндирилмәсини, кәндләрә вә онларын арасында јерләшән әразиләрә дахил олмағы зәрури һесаб едир.

Мәнбә әлавә едиб ки, Сурија әразисинин дәринликләринә дахил олмаг тәһдидләри мүшаһидә етмәк вә онлары ишғалчы Исраил режимин сәрһәдләринә јахынлашмаздан әввәл изләмәк имканларыны артырмаг мәгсәдилә һәјата кечирилир.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha