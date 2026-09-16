Сионист гәзет: Исраил Дәмәшгә һүҹума һазырлашыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Исраилин «Валла» гәзети Исраил режиминин ордусундакы мәнбәләрә истинадла бу режимин һәрбчиләри арасында Дәмәшгә һүҹумла бағлы ачыглама вериб.
Исраил режиминин һәрби мәнбәләриндән бири билдириб ки, бу режимин һәрби гуруму өзүнә гаршы «дүшмәнчилик нијјәтләри» адландырдығы һалларын гаршысыны алмаг үчүн Сурија әразисиндә әмәлијјатларын мигјасынын ҝенишләндирилмәсини, кәндләрә вә онларын арасында јерләшән әразиләрә дахил олмағы зәрури һесаб едир.
Мәнбә әлавә едиб ки, Сурија әразисинин дәринликләринә дахил олмаг тәһдидләри мүшаһидә етмәк вә онлары ишғалчы Исраил режимин сәрһәдләринә јахынлашмаздан әввәл изләмәк имканларыны артырмаг мәгсәдилә һәјата кечирилир.
Sizin rəyiniz