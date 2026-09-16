Әнсаруллаһ: Трампын зиддијјәтли ачыгламалары Јәмәнин гүдрәтинә етирафдыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Јәмән Әнсаруллаһ һәрәкатынын сијаси бүросунун үзвү Мәһәммәд әл-Фәрәһ "Х" сосиал шәбәкәсиндәки шәхси сәһифәсиндә јазыб:
“Трампын Јәмәнлә бағлы ачыгламалары зиддијјәтли вә гејри-сабитдир вә АБШ президентинин һәр мәрһәләдә ирәли сүрдүјү лајиһәләр онун әввәлки ачыгламалары илә зиддијјәт тәшкил едир; бу мәсәлә онун ачыгламаларына гәти вә етибарлы мөвгеләр кими јанашмағы чәтинләшдирир.
Бу зиддијјәтләр вә зиддијјәтли ачыгламаларын давамлы дәрҹ олунмасы Трампын әсл мөвгејини вә АБШ һөкумәтинин Јәмән мәсәләсиндәки истигамәтини мүәјјән етмәји чәтинләшдириб.”
Әнсаруллаһ һәрәкатынын сијаси бүросунун үзвү гејд едиб ки, Доналд Трампын Јәмәнлә бағлы ачыгламаларындакы зиддијјәтләри вә гејри-сабитлији нәтиҹә етибарилә Јәмәнин мүстәгил гәрарлы олдуғуна вә АБШ-нин һесабламаларында Јәмәнин мөвгејини вә имканларыны нәзәрә алмаг мәҹбуријјәтиндә галдығыны ҝөстәрир.
Sizin rəyiniz