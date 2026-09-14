ТӘҸИЛИ ВӘ ШОК ХӘБӘР: Сәудијјә Исраилдән көмәк истәди — һусиләрә гаршы ҝизли әмәкдашлыг башлајыр!

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Исраел Һајомун мәлуматына ҝөрә, мүраҹиәт АБШ-ын Мәркәзи Команданлығы — ҸЕНТҸОМ васитәсилә чатдырылыб.
Һусиләр Бабүл-Мәндәб боғазына јахынлашыр
Әр-Ријады вә Тел-Әвиви нараһат едән әсас мәсәлә һусиләрин стратежи Бабүл-Мәндәб боғазы истигамәтиндә ирәлиләмәсидир.
Бу боғаз Гырмызы дәнизи Әдән көрфәзи илә бирләшдирир вә дүнја дәниз тиҹарәти үчүн һәјати әһәмијјәт дашыјан маршрутлардан биридир.
Һусиләрин бөлҝәдә мөвгеләрини ҝүҹләндирмәси һәм АБШ, Инҝилтәрә, Авропа Бирлији вә сионист режимин ҝәмичилик, һәм дә Сәудијјә вәһһаби режимин дәстәкләдији гүввәләр үчүн ҹидди тәһлүкә јарада биләр.
Исраилин кәшфијјат имканлары Ријад үчүн нијә ваҹибдир?
Исраилин тәгдим едә биләҹәји әсас имканлар арасында:
пејк кәшфијјаты;
радиоелектрон мүшаһидә;
пилотсуз учуш апаратларындан әлдә едилән мәлуматлар;
ракет гурғуларынын ашкарланмасы;
силаһ анбарларынын мүәјјәнләшдирилмәси;
һусиләрин команда мәркәзләринин изләнмәси;
Иранын мүмкүн силаһ тәҹһизаты маршрутларынын мүәјјәнләшдирилмәси
јер алыр.
Бу мәлуматларын Сәудијјә вәһһаби режиминә өтүрүлмәси һусиләрин һәрби имканларынын изләнилмәсиндә Әр-Ријад үчүн ҹидди үстүнлүк јарада биләр.
Ән сенсасијалы мәгам: Исраил вә Сәудијјә Вәһһаби Режимләри Јахынлашыр
Мәсәләнин башга бир тәрәфи исә сијаси нәтиҹәләрдир.
Исраилин ишғалчы режимин Сәудијјә вәһһаби режиминә јардым ҝөстәрмәси гаршылығында Иран әлејһинә даһа сых координасија, кәшфијјат мәлуматларынын мүбадиләси вә Әр-Ријадла Тәл-Әвив арасында мүнасибәтләрин ҝизли вә ачыг шәкилдә дәринләшмәси ҝүндәмә ҝәлә биләр.
Бу исә Гәрби Асијада илләрдир давам едән сијаси балансы дәјишә биләҹәк мүһүм һадисәдир.
Бир вахтлар Исраиллә ачыг дипломатик мүнасибәтләр гурмагдан чәкинән Әр-Ријадын инди тәһлүкәсизлик мәсәләсиндә Исраилин имканларына мүраҹиәт етмәси реҝионда јени, ҝөрүнмәмиш әмәкдашлыг форматынын формалашдығыны ҝөстәрә биләр.
Әсл Һәдәф Иран Олаҹаг
Һусиләр узун мүддәтдир Иранла әлагәләри вә Теһранын дәстәји илә бағлы бејнәлхалг мүзакирәләрин мәркәзиндәдир.
Бу сәбәбдән Сәудијјә вәһһаби режими илә Исраил арасында кәшфијјат әмәкдашлығынын ҝүҹләнмәси јалныз Јәмән мәсәләси илә мәһдудлашмаја биләр.
Әр-Ријад, Тәл-Әвив вә Вашингтонун мүмкүн координасијасы Иранын реҝиондакы тәсиринә гаршы јени тәһлүкәсизлик хәттинин јаранмасына ҝәтириб чыхараҹагдыр.
Јәмәндә башлајан бөһран беләликлә, Гәрби Асијада даһа ҝениш ҝеосијаси гаршыдурманын јени ҹәбһәсинә чеврилмәк тәһлүкәсини дашыјыр.
Sizin rəyiniz