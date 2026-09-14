Мәһәммәд Әли әл-Һуси: Дөјүшүн Нәтиҹәси Јәмән Халгынын Тәләбинин Һәјата Кечирилмәси вә Өлкә Әразисинин Азад Едилмәсидир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Мәһәммәд Әли әл-Һуси сон дөјүшүн нәтиҹәләринә тохунараг бу һадисәләри Јәмәнин өз әразиси үзәриндә суверенлијини һәјата кечирмәси просесинин бир һиссәси кими гијмәтләндириб.
О билдириб ки, Јәмән әразисинин бир һиссәсинин азад едилмәси өлкәдә елан олунмуш ингилабын азадлыг вә мүстәгиллијә наил олмаг мәгсәди чәрчивәсиндә баш верир.
Әл-Һуси һәмчинин бөлҝәдә ҝәмиләрин һәрәкәти илә бағлы хәбәрдарлыг едиб вә билдириб ки, ҝәмиләрин кечиди давам едәҹәк. Јалныз Јәмән Мүдафиә Назирлијинин кечиди гадаған етдији ҝәмиләрә иҹазә верилмәјәҹәк.
Мәһәммәд Әли әл-Һуси чыхышында Әнсаруллаһ лидери Әбдүлмәлик әл-Һусијә, Јәмән Силаһлы вә Тәһлүкәсизлик Гүввәләринә вә өлкә халгына мүраҹиәт едәрәк “Вәллаһу әшәддү бә’сән вә әшәддү тәнкилан” дөјүшүндә әлдә едилән “кејфијјәтли наилијјәт вә бөјүк гәләбә”ни тәбрик едиб.
О, бу наилијјәти Јәмән халгынын вә гүввәләринин тәҹавүз вә ишғала гаршы мүгавимәтинин нәтиҹәси адландырыб.
Әл-Һуси Јәмән халгынын өз торпаглары үзәриндә суверенлик һүгугуну вурғулајараг билдириб ки, бу дөјүшүн нәтиҹәләри халга мәхсус олан һүгугун һәјата кечирилмәси, суверенлијин ҝенишләндирилмәси, өлкә әразисинин бир һиссәсинин ҝери гајтарылмасы вә азад едилмәси истигамәтиндә атылмыш аддымдыр.
Әл-Һуси бу һадисәләри Јәмән ингилабынын әсас мәгсәди олан “азадлыг вә мүстәгиллик” јолунун бир һиссәси адландырыб. Онун сөзләринә ҝөрә, бу мәгсәд тәҹавүз вә Јәмәнин ишғалынын башланғыҹындан етибарән өлкә рәһбәрләринин чыхышларында вурғуланыб.
Али Сијаси Шуранын үзвү бөлҝәдә ҝәмичилик мәсәләсинә тохунараг билдириб ки, ҝәмиләрин һәрәкәти давам едәҹәк вә јалныз Јәмән Мүдафиә Назирлијинин кечидини гадаған етдији ҝәмиләрин һәрәкәтинә иҹазә верилмәјәҹәк.
Бу ачыгламалар бөлҝәнин суларында тәһлүкәсизликлә бағлы һадисәләрин Јахын Шәргин дәниз вә тәһлүкәсизлик мәсәләләриндә мүһүм мөвзулардан бири олараг галдығы бир вахтда сәсләндирилиб.
Әл-Һуси даһа сонра бөлҝәдәки вәзијјәтлә бағлы хәбәрдарлыг едәрәк вурғулајыб ки, “реҝион барыт чәлләјинин үзәриндәдир” вә гаршыдурманын аловуну даһа да бөјүтмәк истәјән һәр бир тәрәф бунун нәтиҹәләринә ҝөрә мәсулијјәт дашымалыдыр.
О, бу мөвгеји илә бөлҝәдәки вәзијјәтин һәссаслығына вә мүхтәлиф тәрәфләрин һәрби аддымларынын мүмкүн нәтиҹәләринә диггәт чәкиб.
Sizin rəyiniz