ИТРАИЛИН ЛИВАНЫН ҸӘНУБУНА ҺҮҸУМЛАРЫ СӘНҜИМИР
Видео | Исраил режими Шиәләрин Компакт Јашадыглары Ливанын Ҹәнубун Атәшә Тутду
14 sentyabr 2026 - 22:17
Xəbər kodu: 1865711
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Баал пәрәст ишғалчы Исраил режим ордусунун Ливанын ҹәнубунда, Шиәләрин компакт јашадыглары Нәбәтијјә шәһәри јахынлығындакы әразијә зәрбәләр ендириб. Бу һүҹум Ливан Президенти Ҹозеф Аунун Нәбәтијјә шәһәринә ҝөзләнилмәз сәфәри заманы Исраилин бу бөлҝәдән чыхарылмасы вә әразинин јенидән гурулмасына чалышаҹагларыны вурғуламасындан бир ҝүн сонра һәјата кечирилиб.
Sizin rəyiniz