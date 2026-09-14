Амос Һарел-дән ШОК етираф: Исраилин бүтүн мүнагишә ҹәбһәләриндә ҝиҹәләк галыб; Нетанјаһу стратежи даландадыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Амос Һарел Исраил режиминин узунмүддәтли мүһарибәсинин вә Бенјамин Нетанјаһунун сијасәтинин мүхтәлиф аспектләрини арашдырдығы мәгаләсиндә хәбәрдарлыг едиб ки, мүһарибәнин узанмасы нәинки тәһлүкәсизлик вә һәрби проблемләри азалтмајыб, әксинә, ордунун миссијаларынын ҝенишләнмәсинә, еһтијат гүввәләрә тәзјигин артмасына вә ағыр игтисади хәрҹләрин јаранмасына сәбәб олуб.
Һарел һесаб едир ки, Нетанјаһу мүһарибә вә фөвгәладә вәзијјәти давам етдирмәклә сонсуз мүһарибәни сијаси зәифликдән өз мөвгејини горумаг васитәсинә чевириб.
Амос Һарел һазыркы мүһарибәнин Исраил режиминин тарихиндә ән узунмүддәтли мүһарибә олдуғуну гејд едәрәк јазыб ки, бу мүһарибә Давид Бен-Гурионун Исраил режими үчүн мүәјјән етдији тәһлүкәсизлик доктринасынын принсипләри илә зиддијјәт тәшкил едир.
Онун сөзләринә ҝөрә, Нетанјаһу һәлә дә “гәләбә”дән данышдығы һалда, сон ајларда онун сијаси риторикасында һәтта “мүтләг гәләбә” анлајышы да әввәлки гәдәр ҝөрүнмүр.
Һарел һәмчинин иддиа едиб ки, Нетанјаһу мүһарибәнин давам етдирилмәсиндән Исраил әразиләриндә фөвгәладә вәзијјәти горумаг, иҹтимаијјәтин диггәтини 7 октјабр әмәлијјатына ҝәтириб чыхаран амилләрдән јајындырмаг вә тәһлүкәсизлик саһәсиндәки уғурсузлугларын мәсулијјәтини орду вә Шабак командирләринин үзәринә јөнәлтмәк үчүн истифадә едир.
Һарел әлавә едиб ки, Нетанјаһунун сијаси мөвгејини горумаг мәгсәдилә мүһарибәни биләрәкдән узатмасы еһтималы 2023-ҹү илин нојабрындан етибарән ҝүндәмә ҝәтирилиб вә һәмин вахт бу иддиалар сәрт шәкилдә тәкзиб едилиб.
Аналитикин јаздығына ҝөрә, әввәлҹә Ҹо Бајденин, даһа сонра исә Доналд Трампын әсирләрлә бағлы разылашмаја наил олмаг вә Гәзза мүһарибәсинә сон гојмаг үчүн ҝөстәрдији тәзјиг дә бу просеси дајандыра билмәјиб.
О, ејни заманда мүһарибәнин давам етдирилмәси илә бағлы дахили фикир ајрылыгларыны хатырладыб вә Бени Гантз, Гади Ајзенкот кими бәзи сијаси вә һәрби сималарын Гәзза мүһарибәсинин даһа тез баша чатдырылмасыны вә диггәтин Ливан ҹәбһәсинә јөнәлдилмәсини тәләб етдикләрини јазыб.
Мәгаләнин диҝәр һиссәсиндә Исраил режими ордусунун бир нечә ҹәбһәдә нәзарәт етдији әразиләрин ҝенишләнмәси диггәтә чатдырылыб.
Һарелин иддиасына ҝөрә, Исраил ордусу һазырда 7 октјабр 2023-ҹү ил ҝеҹәсиндән әввәлки вәзијјәтлә мүгајисәдә даһа 1220 квадрат километр әразијә нәзарәт едир. Бу әразиләрин Ливан, Сурија вә Гәзза золағындакы үч ҹәбһәдә јерләшдији билдирилир.
Һәмчинин бу ил Иордан чајынын гәрб саһилиндә 26 јени јашајыш мәнтәгәсинин јарадылмасынын планлашдырылдығы, индијәдәк исә һәмин әразидә 95 мәскунлашма мәнтәгәси вә 42 ферма јарадылдығы гејд олунур.
Сон ики ил әрзиндә Исраил режиминин сәрһәдләриндән кәнарда 63 һәрби база да инша едилдији, онларын әксәријјәтинин Гәзза золағында јерләшдији билдирилир.
Һәрби аналитик һәмчинин Исраил ордусунун вә еһтијат гүввәләринин үзәринә дүшән јүкүн әһәмијјәтли дәрәҹәдә артдығыны јазыб.
Онун сөзләринә ҝөрә, сәрһәдләрин вә нәзарәт алтындакы әразиләрин мүдафиәсинә ҹәлб едилән гүввәләрин сајы 7 октјабр әмәлијјатындан әввәлки дөврлә мүгајисәдә тәхминән 300 фаиз артыб.
Һарел билдирир ки, бунун нәтиҹәсиндә еһтијат гүввәләр илдә тәхминән 100 ҝүн хидмәт кечирир, һәрби гүввәләр исә демәк олар ки, фасиләсиз шәкилдә әмәлијјат фәалијјәтинә ҹәлб олунур. Бу вәзијјәт ордунун тәлим кечмәси вә һәрби имканларыны бәрпа етмәси үчүн кифајәт гәдәр вахтын галмасына мане олур.
Ејни заманда Исраил режиминин мүһарибәјә индијәдәк тәхминән 420 милјард шекел хәрҹләдији вә ики илдән сонра АБШ-ын иллик тәһлүкәсизлик јардымынын дајандырылмасы еһтималынын Тәл-Әвив үчүн диҝәр нараһатлыг мәнбәјинә чеврилдији билдирилир.
Һарел мәгаләсинин сонунда Исраил ордусунун Баш Гәрарҝаһында сәсләндирилән гијмәтләндирмәләрә тохунараг јазыб ки, мүрәккәб вәзијјәтә бахмајараг, ордунун илишиб галдығы ҹәбһәләрин сајыны азалтмаг үчүн сијаси аддымларын атылмасынын вахты чатыб.
Лакин онун фикринҹә, Нетанјаһу ән азы октјабрын сонларында кечирилмәси нәзәрдә тутулан сечкиләрәдәк белә бир аддым атмаға ҹидди һазыр дејил.
Аналитик һәмчинин реҝионал вә бејнәлхалг һадисәләрә тохунараг Доналд Трампын диггәтини диҝәр ҹәбһәләрә јөнәлтмәсиндән сөз ачыб. Онун фикринҹә, бу вәзијјәт мүһарибәнин ҝәләҹәјинә вә АБШ-ын Тәл-Әвивин мүһарибә сијасәтинә вердији дәстәјин сәвијјәсинә тәсир ҝөстәрә биләр.
Sizin rəyiniz