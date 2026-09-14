  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Авропа

ИРЛАНДЛЫЛАР ТРАМПЫН СӘФӘРИНӘ ЕТИРАЗ ЕТДИЛӘР

Ирландијалы етиразчыларын Трампын сәфәринә гәзәби: Дублиндә АБШ бајрағы јандырылды \ Видео

14 sentyabr 2026 - 18:24
Xəbər kodu: 1865571
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Ирландијалы етиразчыларын Трампын сәфәринә гәзәби: Дублиндә АБШ бајрағы јандырылды \ Видео

Әһли-Бејт(ә) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Доналд Трампын Ирландијаја сәфәри илә ејни вахтда Дублиндә ҝенишмигјаслы нүмајиш кечирилиб. Етиразчылар АБШ-нин ишғалчы вә сатанист сијасәтинә гаршы шүарлар сәсләндириб, Фәләстин вә Ирана дәстәкләрини ифадә едиб, нүмајиш заманы АБШ бајрағыны јандырыблар.

Download 788 KB

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha