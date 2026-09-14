ЈӘМӘНИН СӘУДИЈЈӘ ВӘҺҺАБИ ТЕРРОРЧУЛАРЫНА ПУСГУСУ
Видео | Әнсаруллаһын АБШ, Инҝилтәрә вә сионист режим дәстәкли Сәудијјә гүввәләринә гаршы уғурлу пусгусундан ҝөрүнтүләр\ 2000 әсир
14 sentyabr 2026 - 18:14
Xəbər kodu: 1865568
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли-Бејт(ә) Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији – АБНА: Јәмән Силаһлы Гүввәләринин АБШ, Инҝилтәрә вә сионист режимин там дәстәк вердији Сәудијјә ишғалчы режиминин һәрбчиләри вә мүхтәлиф дөвләтләрдән ҝәтиздирдији вәһһаби муздлуларынын һәрәкәт маршрутунда гурдуғу пусгудан ҝөрүнтүләр јајымланыб. Бу ҝенишмигјаслы әмәлијјат “Вәллаһу әшәддү бә’сән вә әшәддү тәнкилан” ады илә бир нечә истигамәтдә һәјата кечирилиб. Әмәлијјат заманы 2 миндән артыг сәудијјә террорчусу әсир ҝөтүрүлүб вә зиреһли техникалары зәбт едилиб.
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