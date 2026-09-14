Әнсаруллаһын зәфәрләри: Тәкҹә бир һәфтәдә 6200 квадрат километр әрази азад едилди, 15 Сәудијјә гырыҹысы вә ПУА-сы вурулду\ ВИДЕО

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Јәмән Силаһлы Гүввәләри Гәрби Јәмәнин саһилјаны бөлҝәләринин Сәудијјә вәһһаби режими, Инҝилтәрә, АБШ вә сионист ишғалчы гүввәләринин тәҹавүзләриндән азад едилмәси истигамәтиндә һәјата кечирилән ҝенишмигјаслы әмәлијјатын нәтиҹәләри барәдә бәјанат јајыб. Бәјанатда билдирилиб ки, тәкҹә бир һәфтә әрзиндә Тәиз вә Һудејдә вилајәтләриндә 6 рајон Јәмән гүввәләринин нәзарәтинә кечиб вә үмумиликдә 6200 квадрат километр Јәмән әразиси азад едилиб.
Бәјаната әсасән, “Вәллаһу әшәддү бә’сән вә әшәддү тәнкилан” адлы әмәлијјат сентјабрын 3-дә (12 шәһривәр) бир нечә истигамәтдә башлајыб вә бир һәфтә сонра, сентјабрын 10-да, Јәмән гүввәләринин Баб әл-Мәндәбдә јерләшән Мијун адасына дахил олмасы илә баша чатыб.
Јәмән Силаһлы Гүввәләри әмәлијјатын мәгсәдини өлкәнин гәрб саһилләриндә јерләшән әразиләрин сәудијјә ишғалындан азад едилмәси кими ачыглајыб вә вурғулајыб ки, бу аддым һәмин бөлҝәләрин сакинләринин дәстәк вә зүлмүн арадан галдырылмасы илә бағлы мүраҹиәтинә ҹаваб олараг һәјата кечирилиб.
Бәјанатда гејд олунуб ки, Сәудијјә гүввәләри өтән илләр әрзиндә Гәрби Саһил бөлҝәсиндә Јәмән халгына вә кәндләринә гаршы һүҹумларыны артырыб, сон ајларда исә бу һүҹумларын интенсивлији даһа да јүксәлиб.
Тәиз вә Һудејдәдә 6 рајон азад едилиб
Јәмән Силаһлы Гүввәләринин бәјанатына ҝөрә, әмәлијјат заманы Сәудијјә вәһһаби режиминә бағлы гүввәләр Тәиз вә Һудејдә вилајәтләриндә јерләшән 6 рајондан чыхарылыб.
Бәјанатда билдирилир ки, бу рајонларын үмуми саһәси 5400 квадрат километрдир вә Јәмән гүввәләри һазырда һәмин әразиләрин “тәһлүкәсиз вә сабит” олдуғуну ачыглајыб.
Бәјанатын диҝәр һиссәсиндә дејилир ки, Јәмән гүввәләри АБШ, Инҝилтәрә вә сионист режимин дәстәк вердији Сәудијјә гүввәләринә бағлы 7 һәрби дивизијаја, о ҹүмләдән 38 бригадаја һүҹум едиб. Бу әмәлијјатлар заманы јүзләрлә ишғалчынын өлдүрүлдүјү, јараландығы вә ја әсир ҝөтүрүлдүјү билдирилиб.
Јәмән Силаһлы Гүввәләри һәмчинин өтән илләрдә Гәрби Саһил бөлҝәләриндә Сәудијјә вәһһаби режиминә бағлы террорчу үнсүрләрин әлиндә олан бир сыра јәмәнли әсирләрин азад едилдијини ачыглајыб.
15 Сәудијјә гырыҹысы вә ПУА-сы вурулуб
Јәмән Силаһлы Гүввәләри билдириб ки, әмәлијјат бөлҝәдә јерләшән гүввәләрә дәстәк мәгсәдилә Сәудијјә гырыҹыларынын ҝенишмигјаслы һава өртүјүнә бахмајараг, өз мәгсәдләринә чатыб.
Бәјаната әсасән, Јәмән гүввәләри әмәлијјат заманы Сәудијјә гырыҹылары вә ПУА-ларына гаршы 32 дәфә атәш ачыб вә нәтиҹәдә 15 һава васитәси вурулуб.
Бәјанатда Јәмән һәрбчиләринин фәалијјәтинә вә халгын, еләҹә дә гәбиләләрин ролуна јүксәк гијмәт верилиб. Һәмчинин вурғуланыб ки, Сәудијјә һүҹумларына гаршы мүбаризә давам етдириләҹәк вә “блокадаја гаршы блокада” дүстуру Јәмән Силаһлы Гүввәләринин ҝүндәминдә галаҹаг.
Јәмәндән Гырмызы дәниздә ҝәмичиликлә бағлы месаж
Бәјанатын сонунда Јәмән Силаһлы Гүввәләри билдириб ки, бүтүн ширкәтләр үчүн дәниз ҝәмичилији тәһлүкәсиздир вә јалныз даһа әввәл һәрәкәти гадаған едилмиш Сәудијјә ҝәмиләринә бу мәһдудијјәт шамил олунур.
Јәмән Силаһлы Гүввәләри вурғулајыб ки, өлкәнин әмәлијјатлары вә тәдбирләри Јәмән халгына гаршы һүҹумлар дајандырылан вә блокада арадан галдырыланадәк давам едәҹәк.
Бәјанатын јајылмасындан сонра Јәмәнин Мүһарибә Медиа Мәркәзи дә өлкәнин гәрб саһилләриндәки әразиләрин азад едилмәси әмәлијјатындан ҝөрүнтү вә видеолар јајыб.
Sizin rəyiniz