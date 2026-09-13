ШОК! Трампын психоложи вәзијјәти критик һәддә: “Реаллыгла әлагәсини итирир, деменсија әламәтләри ҝөрүнүр!”

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Трампын илк президентлији дөврүндә Ағ Евин мәтбуат катибинин мүавини олмуш Сара Метјус “Неw Јорк Тимес”а мүсаһибәсиндә президентин “Трутһ Соҹиал” платформасындакы пајлашымларыны сәрт шәкилдә тәнгид едиб.
Метјус Трампын сүни интеллектлә һазырланмыш чохсајлы мәзмунлары пајлашмасыны вә бу материалларын ону һәддиндән артыг ҝүҹлү вә мүһүм шәхс кими тәгдим етмәсини нараһатедиҹи һесаб едиб.
О, Трампын давранышларыны даһа ағыр ифадәләрлә гијмәтләндирәрәк онун “реаллыгла әлагәсини итирдијини” вә “деменсија” просесинин мүшаһидә едилдијини иддиа едиб.
Метјус 2021-ҹи ил 6 јанвар һадисәләриндән сонра Ағ Еви тәрк едиб вә һәмин вахтдан Трампын сәрт тәнгидчиләриндән биринә чеврилиб.
АБШ-да заман-заман Конститусијанын 25-ҹи дүзәлишинин тәтбиги вә президентин вәзифәдән кәнарлашдырылмасы илә бағлы чағырышлар да сәсләниб.
Sizin rəyiniz