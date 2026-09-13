  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Ираг

АБШ Ирагдан чыхыр: Вашингтонун 20 иллик һәрби маҹәрасы битир — Иран вә Мүгавимәт үчүн Бөјүк Гәләбә

13 sentyabr 2026 - 14:58
Xəbər kodu: 1865019
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
АБШ Ирагдан чыхыр: Вашингтонун 20 иллик һәрби маҹәрасы битир — Иран вә Мүгавимәт үчүн Бөјүк Гәләбә

АБНА: АБШ гүввәләринин Ирагдан чыхарылмасы просеси јекун мәрһәләјә чатыб. Атлантик Шурасынын һесабатына ҝөрә, сон АБШ һәрбчиләри сентјабрын 30-да өлкәни тәрк едәҹәк. Кечмиш америкалы дипломат исә бу ҝедиши Иран вә Мүгавимәт груплары үчүн мүһүм стратежи наилијјәт кими гијмәтләндириб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: АБШ-ын Ирагдакы һәрби мөвҹудлуғу 2003-ҹү илдәки ишғалдан сонра өлкәнин сијаси вә тәһлүкәсизлик һәјатынын әсас елементләриндән биринә чеврилмишди.

Атлантик Шурасынын һесабатына ҝөрә, “Сарсылмаз Гәтијјәт” әмәлијјаты баша чатмаг үзрәдир вә сон АБШ гүввәләри сентјабрын 30-да Ирагдан чыхаҹаг.

Һесабатда гејд олунур ки, АБШ һәрби мөвҹудлуғу узун илләр әрзиндә һәм Мүгавимәт групларынын һәдәфинә чеврилиб, һәм дә Ирагын Шиә сијаси гүввәләри арасында наразылыг јарадыб.

АБШ-ын Ирагдакы кечмиш сәфири Алина Романовски исә һесаб едир ки, Вашингтон үчүн бу миссија бирбаша Иранла мүбаризә мәгсәди дашымајыб.

Лакин онун сөзләринә ҝөрә, Иран узун илләрдир АБШ-ын реҝиондакы һәрби мөвҹудлуғунун азалмасыны әсас тәһлүкәсизлик приоритетләриндән бири һесаб едиб.

Бу бахымдан һесабат мүәллифләри АБШ-ын Ирагдан чыхмасыны Иран вә реҝиондакы Мүгавимәт груплары үчүн әһәмијјәтли нәтиҹә кими гијмәтләндирирләр.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha