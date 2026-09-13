АБШ Ирагдан чыхыр: Вашингтонун 20 иллик һәрби маҹәрасы битир — Иран вә Мүгавимәт үчүн Бөјүк Гәләбә

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: АБШ-ын Ирагдакы һәрби мөвҹудлуғу 2003-ҹү илдәки ишғалдан сонра өлкәнин сијаси вә тәһлүкәсизлик һәјатынын әсас елементләриндән биринә чеврилмишди.
Атлантик Шурасынын һесабатына ҝөрә, “Сарсылмаз Гәтијјәт” әмәлијјаты баша чатмаг үзрәдир вә сон АБШ гүввәләри сентјабрын 30-да Ирагдан чыхаҹаг.
Һесабатда гејд олунур ки, АБШ һәрби мөвҹудлуғу узун илләр әрзиндә һәм Мүгавимәт групларынын һәдәфинә чеврилиб, һәм дә Ирагын Шиә сијаси гүввәләри арасында наразылыг јарадыб.
АБШ-ын Ирагдакы кечмиш сәфири Алина Романовски исә һесаб едир ки, Вашингтон үчүн бу миссија бирбаша Иранла мүбаризә мәгсәди дашымајыб.
Лакин онун сөзләринә ҝөрә, Иран узун илләрдир АБШ-ын реҝиондакы һәрби мөвҹудлуғунун азалмасыны әсас тәһлүкәсизлик приоритетләриндән бири һесаб едиб.
Бу бахымдан һесабат мүәллифләри АБШ-ын Ирагдан чыхмасыны Иран вә реҝиондакы Мүгавимәт груплары үчүн әһәмијјәтли нәтиҹә кими гијмәтләндирирләр.
Sizin rəyiniz