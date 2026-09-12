Тарихи Мәсҹидләри виран едән һиндуларын 150 иллик Шива мәбәди Ҝанг чајында јох олду — тарихи бина санијәләр ичиндә чөкдү! \ ВИДЕО
12 sentyabr 2026 - 15:39
Xəbər kodu: 1864622
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Һиндистанын Гәрби Бенгал әјаләтиндә тәхминән 150 иллик Шива мәбәди ҝүҹлү саһил ерозијасына таб ҝәтирмәјәрәк Ганг чајына учуб. Су сәвијјәсинин галхмасы вә ҝүҹлү ахын тарихи мәбәдин бүнөврәсини дағыдыб вә бина санијәләр әрзиндә суларын ичиндә итиб. Сон ҝүнләр Ганг чајында су сәвијјәсинин јүксәлмәси саһил ерозијасыны сүрәтләндириб. Јајылан ҝөрүнтүләрдә мәбәдин әввәлҹә дајаг һиссәләрини итирдији, ардынҹа исә бүтөвлүкдә чаја дүшдүјү ҝөрүнүр.
Sizin rəyiniz