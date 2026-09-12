СОС! Әл-Әгса Мәсҹиди Тәһлүкәдә! Гүдсдә јәһуди бајрамлары әрәфәсиндә “тәһлүкәли мәрһәлә” барәдә хәбәрдарлыг

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Фәләстин Гүдс губернаторлуғу јәһуди бајрамлары дөврүндә Әл-Әгса Мәсҹидиндә вәзијјәтин даһа да ҝәрҝинләшә биләҹәји барәдә хәбәрдарлыг едиб. Исраил ишғалчы гүввәләри Әл-Әгса Мәсҹидин тарихи вә һүгуги статусуну мәрһәләли шәкилдә дәјишдирмәјә чалышыр.
Гүдс губернаторлуғу јахын һәфтәләрдә јәһудиләрин Әл-Әгса әтрафында “планлашдырылмыш вә мәрһәләли просесин” интенсивләшәҹәји һаггында һәјәҹан тәбли чалыб.
Мәгсәд Мәсҹидин мүсәлманлара мәхсус мүгәддәс мәкан статусуну сарсытмаг вә бурада јәһуди дини ајинләринин кечирилмәсини тәдриҹән нормаллашдырмагдыр.
Бу һәјәҹан тәбли јәһуди бајрамлары әрәфәсиндә верилиб.
Губернаторлуг Бен-Гвирин Әл-Әгсаја сәфәрләри заманы јәһуди дини ајинләринин “аддым-аддым” тәтбиг едилмәсиндән данышдығыны да хатырладыб вә бунун Әл-Әгсанын статусунун дәјишдирилмәси истигамәтиндә даһа ҝениш просесин бир һиссәси олдуғуну билдирир.
Гүдс губернаторлуғунун мәлуматына ҝөрә, сентјабрын илк һәфтәсиндә мәсҹиддән 15 нәфәр барәсиндә узаглашдырма гәрары чыхарылыб вә илин әввәлиндән бу гәрарларын үмуми сајы 800-ә чатыб.
Һәмчинин илин әввәлиндән августун сонуна гәдәр сионистләр тәрәфиндән Фәләстини там ишғал етмәк мәгсәди илә дүнјанын мүхтәлиф өлкәләриндән ҝәтиздирилмиш 40 661 јәһуди мәскунлашанын Әл-Әгсаја дахил олдуғу билдирилиб.
Хатырладаг ки, сионистләр узун илләрдир ки, Мүсәлманларын илк Гибләси сајылан Әл-Әгса Мәсҹиди алтында ҝениш түнелләр газараг бу Мәсҹиди јерлә-јексан етмәк вә онун јериндә ибадәт етдикләри иблис мәлун үчүн Баал мәбәди вә о мәлуна ҝүнаһсыз көрпә ушаглары гурбан вермәк үчүн гурбанҝаһ тикмәдир.
Sizin rəyiniz