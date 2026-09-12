Исраил Сојгрымы Давам Етдирир, Сионистләр Ливанын Ҹәнубун од јағышына тутду: 7 700 позунту, јени гурбанлар\ атәшкәс позунтусу!

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА:: Исраилин Ҹәнуби Ливана һава һүҹумлары кәскин шәкилдә артыб. Ливан ордусу билдирир ки, ијунун 26-да әлдә едилмиш чәрчивә разылашмасындан бәри Исраил тәрәфиндән тәхминән 7 700 позунту гејдә алыныб. Сон һүҹумларда јүзләрлә инсанын өлдүјү вә јараландығы билдирилир.
Исраил гырыҹы тәјјарәләри Хијам, Сәрбин, Мәнсури, Нәбатијјә әл-Фовга вә диҝәр јашајыш мәнтәгәләринә зәрбәләр ендириб.
Ливан Сәһијјә Назирлијинин Тәҹили Әмәлијјат Мәркәзи Исраил дронунун автомобилә ендирдији зәрбә нәтиҹәсиндә бир нәфәрин өлдүјүнү, ики нәфәрин јараландығыны ачыглајыб.
БМТ баш катиби Антонио Гутерреш дә јәһуди азғынларынын Ҹәнуби Ливанда, хүсусилә Нәбатијјә вә әтрафында һәрби әмәлијјатлары интенсивләшдирмәсиндән “дәрин нараһатлыг” ифадә едиб.
Ливан рәсмиләринин мәлуматына ҝөрә, мартын 2-дән етибарән өлкәдә мүһарибә гурбанларынын сајы 4 300-ү кечиб.
Бу арада АБШ васитәчилији илә Ливан вә Исраил арасында јени данышыглар раундунун сентјабр ајында Ромада кечирилмәси үчүн һазырлыглар давам едир.
Sizin rəyiniz