Лондон SOS верир: Иранын ракет вә дрон ҝүҹү Британијаны ифлиҹ едә биләр?

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Британија парламенти өлкәнин Фарс көрфәзиндәки һәрби һазырлығыны тәҹили арашдырмаға башлајыб. Арашдырманын мәркәзиндә исә нараһатедиҹи суал дајаныр: Лондон Иранын ракет вә пилотсуз учуш апаратлары илә күтләви һүҹум ссенарисинә һәгигәтән һазырдырмы?
Британија Иҹмалар Палатасынын Мүдафиә Комитәси сон мүһарибәнин өлкәнин һәрби имканлары вә сүрәтли реаксија габилијјәти барәдә ортаја чыхардығы проблемләри арашдыраҹаг.
Комитә хүсусилә Британијанын ејни вахтда һәм реҝиондакы марагларыны горујуб, һәм дә Авроатлантик өһдәликләрини јеринә јетирмәк үчүн кифајәт гәдәр һәрби гүввәјә малик олуб-олмадығыны арашдырыр.
Комитәнин рәһбәри Тан Десси даһа әввәл Британијанын бөлҝәјә һәтта бир һәрби ҝәмини белә вахтында ҝөндәрә билмәмәсини “утанҹвериҹи” адландырмышды.
О, Иран тәрәфиндән бурахылан ракет вә дронларын сајына диггәт чәкәрәк Британијада ваһид һава вә ракетдән мүдафиә системинин олмамасы мәсәләсини дә ҝүндәмә ҝәтирмишди.
Инди исә һәмин нараһатлыглар парламент сәвијјәсиндә ҝенишмигјаслы рәсми арашдырмаја чеврилиб.
Комитә експерт вә тәшкилатлардан сәнәдләрин тәгдим олунмасы үчүн 13 нојабра гәдәр вахт мүәјјән едиб.
Sizin rəyiniz