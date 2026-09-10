Әлҹәзаирдән БӘӘ-јә тарихи зәрбә: Дипломатик әлагәләр ТАМ КӘСИЛДИ!

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әлҹәзаир Бирләшмиш Әрәб Әмирликләри илә дипломатик мүнасибәтләри кәсдијини ачыглајыб. Әлҹәзаир Хариҹи Ишләр Назирлији гәрарын БӘӘ-нин “тәхрибатчы вә дүшмәнчилик характерли давранышларынын” артмасы фонунда гәбул едилдијини билдириб.
Әлҹәзаир БӘӘ-нин өлкәдәки сәфиринә 48 саат әрзиндә гәрарын иҹрасы үчүн вахт вериб.
Әлҹәзаир телевизијасы билдириб ки, өлкә мүнасибәтләри горумаг үчүн бүтүн васитәләрдән истифадә едиб, лакин нәтиҹә әлдә олунмајыб.
Гәрар ики өлкә арасында һәфтәләрдир давам едән ҝәрҝинлијин кулминасија нөгтәси олуб.
Әлҹәзаир Президенти Әбдүлмәҹид Тәббунун даһа әввәл ад чәкмәдән “кичик әрәб өлкәси”ни сәрт шәкилдә тәнгид етмәси дә бу ҝәрҝинлијин фонунда диггәт чәкмишди.
Тәббун һәмин өлкәнин мүдахилә етдији бүтүн јерләрдә “ган төкүлдүјүнү” демишди.
Инди исә дипломатик әлагәләрин рәсми шәкилдә кәсилмәси Әлҹәзаир-БӘӘ мүнасибәтләриндә јени вә сон дәрәҹә ҝәрҝин мәрһәләнин башладығыны ҝөстәрир.
Sizin rəyiniz