Јәмән: “Сәудијјә вәһһаби режимин мүлки әһалини гәсдән һәдәфә алмасы мүһарибә ҹинајәтидир!”

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Јәмән Милли Инсан Һаглары Комиссијасынын рәһбәри Әли Тејсир Сәудијјә вәһһаби режимин мүлки шәхсләрә вә мүлки објектләрә гаршы һүҹумларыны кәскин мәһкум едиб вә бу ҹинајәтин бејнәлхалг һуманитар һүгугун ағыр шәкилдә позулмасы олдуғуну билдириб.
Тејсири вурғулајараг гејд едиб ки, мүлки шәхсләрин јашајыш евләринин һәдәфә алынмасы “таммигјаслы мүһарибә ҹинајәти”дир.
О, гадын вә ушагларын өлдүрүлмәсини, һәмчинин мүлки сахланма јерләринә һүҹумлары бејнәлхалг һүгуг бахымындан ҹидди позунту кими гијмәтләндириб.
Комиссија рәһбәри Рома Статутунун 8-ҹи маддәсинә истинад едәрәк, мүлки әһалијә гәсдән һүҹумларын мүһарибә ҹинајәти тәшкил едә биләҹәјини билдириб.
Тејсир БМТ Тәһлүкәсизлик Шурасыны вә бејнәлхалг гурумлары мәсәләјә мүдахилә етмәјә чағырыб.
О, өлән вә јаралананларын дәгиг сајынын арашдырма баша чатдыгдан сонра ачыгланаҹағыны билдириб.
Sizin rəyiniz